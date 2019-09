Live Non è la d’Urso/ Anticipazioni: Mickey Rourke e il caso Pratiful da Carmelita

Questa sera torna puntuale nella prima serata, la seconda stagione di Live – Non è la d’Urso, condotta come sempre su Canale 5 dall’inossidabile Barbara d’Urso. “Metteremo a disposizione i massimi esperti di Dna, per tutte le ragazze che ci hanno chiesto di aiutarle a rintracciare la madre biologica”, racconta la conduttrice intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni. Direttamente da Hollywood arriverà in studio anche Mickey Rourke. La ruspante Carmelita, nonostante i tre programmi sulle spalle, non sembra sentire alcuna fatica: “Stavo benissimo con ‘Pomeriggio Cinque’ e ‘Domenica Live’. È stato complicato aggiungere un programma nuovo, senza canzoni e balletti ma basato solo sulla parola. L’azienda però mi ha fatto capire che era importante avere una prima serata che registrasse un buon risultato”, prosegue. L’esperimento di Live però, visti i risultati è pienamente riuscito: “Il pubblico si è affezionato. Siamo partiti bene con l’esclusiva di Al Bano, Loredana Lecciso e i loro figli. E poi ci sono stati Heather Parisi, Emanuele Filiberto e il caso Pamela Prati. Per non parlare della storia di Paola Caruso che ha trovato la sua mamma biologica”.

Live Non è la d’Urso, ospiti e anticipazioni prima puntata

Proprio dalla vicenda di Paola Caruso, è nata l’idea per un nuovo spazio all’interno di Live: “Si chiamerà Dna. Abbiamo ricevuto tante richieste da parte di ragazze adottate che vorrebbero conoscere la propria madre biologica. Metteremo a disposizione i massimi esperti di Dna e il supporto di Paola e di sua madre”. Ma quali saranno gli ospiti del primo appuntamento in onda da stasera? Direttamente da Hollywood arriva in studio Mickey Rourke, l’attore che ha fatto impazzire le estimatrici negli anni ’80 con la sua interpretazione in “9 settimane e ½”. Si riaccendono i riflettori sul caso “Pratiful”, con ospiti in studio Eliana Michelazzo, al fianco del suo nuovo fidanzato (in carne ed ossa), e Pamela Perricciolo. Nel corso della puntata verrà anche ospitato un uomo che sostiene di essere stato spacciato come finto fidanzato da un’altra donna famosa (potrebbe entrarci qualcosa Carmen Di Pietro?). E ancora, Barbara d’Urso accoglierà Mariana Caniggia, moglie dell’ex calciatore Claudio. Commentate in diretta il programma utilizzando l’hashtag ufficiale #noneladurso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA