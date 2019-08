Carmen Di Pietro VS Matteo Alessandroni/ “Più velenoso di una vipera”, nuove prove

Carmen Di Pietro ha voluto replicare ancora una volta al suo potenziale fidanzato Matteo Alessandroni. L’ultimo a parlare era stato il personal trainer e non ci era di certo andato leggero. “Carmen Di Pietro sta dicendo cavolate. Sono stato ingannato per fare foto inerenti al fitness visto che faccio il personal trainer. Ci hanno fatto un articolo non vero per farsi pubblicità e andare nei salotti di Barbara D’Urso. Avevo una fidanzata e a causa di questa cosa mi ha lasciato. Ho un audio che testimonia ogni cosa. Ci siamo visti mezza volta per fare queste foto al mare”, ha confidato il modello raggiunto da FanPage. Poi aveva proseguito: “Mi ha rovinato: la mia ragazza mi ha lasciato e la palestra per la quale lavoro mi ha fatto sapere che non mi rinnoverà il contratto. Non vogliono chiacchiere e pettegolezzi di questo tipo. Questa storia mi ha rovinato e non ci ho preso nemmeno un soldo. Mi ha bloccato ovunque ma ho intenzione di denunciarla. A causa di questa storia ho perso la fidanzata, perderò il lavoro e vengono costantemente insultato sui social network”.

Carmen Di Pietro replica a Matteo Alessandroni

Tramite il suo account ufficiale di Instagram, Carmen Di Pietro ha replicato a Matteo Alessandroni. “Cari amici, nel commentare la copertina che ci ritraeva l’uno accanto all’altra, il caro Matteo mi scriveva “BELLI COME IL SOLE””, esordisce l’ex del Grande Fratello Vip dopo avere pubblicato uno screenshot privato da una conversazione di WhatsApp. “Matteo è una persona che ha conquistato il mio cuore e di ciò non ho fatto mistero. – ha aggiunto – Evidentemente io non ero per lui ciò che lui era per me. Ho creduto di aver incontrato un ragazzo sincero ma mi sbagliavo. Dietro le sue parole dolci e i suoi modi gentili c’erano ben altri scopi. Matteo afferma che io gli ho rovinato la vita. Forse la verità è che lui voleva diventare famoso sfruttando la mia persona”. La showgirl si dispiace molto: “È triste pensare di essere amata e poi scoprire di essere stata solo usata (…) Questi sono i fatti, il resto sono solo chiacchiere”. Poi la stoccata finale: “Pensavo di avere a che fare con una persona leale ed innamorata e invece sì è rivelato più velenoso di una vipera”. Ci sarà la nuova replica del modello? Vi terremo aggiornati.





