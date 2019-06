Live Non è la D’Urso, ultima puntata/ Ospiti: Pamela Prati, Morgan e Miguel Bosè

Anticipazioni ultima puntata di Live non è la D’Urso

Mercoledì 19 giugno, in prima serata su canale 5, va in onda l’ultima puntata di Live Non è la D’Urso. Quella che si conclude questa sera è stata la prima stagione della trasmissione serale di Barbara D’Urso che ha portato a casa ascolti eccellenti spingendo così Mediaset a riproporre la trasmissione anche nella prossima stagione. Il live dei sentimenti, come lo definisce la padrona di casa, si basa sulle storie dei personaggi famosi. Attraverso interviste e dibattiti, la trasmissione è capace d’incollare milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. La settimana scorsa, la puntata che ha visto il forfait di Pamela Prati, è stata seguita da 2.876.000 spettatori pari al 19.4% di share (Buonanotte Live di 11 minuti: 1.085.000 – 24.1%). Con l’ultima puntata, Barbara D’Urso chiuderà con il botto?

Live Non è la D’Urso: Pamela Prati in studio?

Nel corso della quattordicesima puntata di Live Non è la d’Urso si tornerà a parlare di Pamela Prati. Quello di questa sera sarà il capitolo finale di una vicenda che ha occupato diverse puntate della trasmissione di Barbara D’Urso. Questa sera, in studio, dovrebbe esserci anche Pamela Prati: pare, infatti, che la showgirl abbia accettato di farsi intervistare dalla D’Urso tornando a parlare, forse per l’ultima volta, del caso Caltagirone. Ospite della quattordicesima puntata della trasmissione di canale 5 sarà anche Eliana Michelazzo, ormai presenza fissa dello show di Barbara D’Urso.



Gli ospiti dell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso

Per l’ultima puntata di Live Non è la D’Urso, Barbara D’Urso avrà anche un ospite internazionale come Miguel Bosè. Tornerà, inoltre, anche Morgan dopo il collegamento della settimana scorsa per parlare dell’imminente sfratto. Questa sera, inoltre, Barbara D’Urso dovrebbe concedere spazio anche ai protagonisti del Grande Fratello 2019, vinto da Martina Nasoni. Al riguardo non ci sono ancora anticipazioni ufficiali, ma in studio potrebbe esserci il secondo classificato Enrico Contarin.



