LIVE X FACTOR 2019, 3a PUNTATA/ Diretta, eliminati Marco Salteri e Lorenzo Rinaldi

X Factor 2019 diretta terzo live show

Chi sarà eliminato ad X Factor 2019 tra Lorenzo e Giordana? La parola passa ovviamente ai giurati. Sfera Ebbasta chiaramente opta per Lorenzo. L’Ayane sceglie di eliminare Giordana, mentre Maria Maionchi vota Lorenzo avendo apprezzato i progressi di Giordana. Per Samuel “è veramente difficile scegliere perché i ragazzi stanno cominciando a crescere”. “Giordana forse ha dimostrato di avere qualcosina in più”, spiega il giudice, che di fatto la salva. Applauso meritato per Lorenzo, costretto comunque ad abbandonare il programma. E’ arrivato il momento di congedarsi per il giovane cantante, che dice: “E’ stata un’esperienza fantastica per me, vorrei solo dire grazie a tutti quelli che mi hanno permesso di arrivare fino a qui”. Il secondo eliminato di X Factor, dunque, è Lorenzo Rinaldi. A fargli compagnia tra gli eliminati della terza puntata Marco Saltari, escluso nella prima manche. Si salva per un soffio Giordana, che la prossima settimana sarà nuovamente ai live di X Factor 2019 assieme ai suoi compagni. La puntata di questa sera termina così. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Chi verrà eliminato?

Riguardo la prova dei Seawards, Mara Maionchi non è pienamente soddisfatta. Probabilmente è mancato un po’ di coinvolgimento emotivo. Viene trasmesso un filmato con le esibizioni della seconda manche. Con Marracash ospite a X Factor 2019 si attende la busta con la seconda eliminazione. A breve arriverà l’esito del televideo. Due concorrenti, quelli meno votati, verranno rimessi a giudizio dei vari giurati. Cattelan legge il verdetto dei telespettatori: “Passa il turno Sierra. Il secondo cantante che passa il turno è Eugenio. Il prossimo cantante che avremo il piacere di riascoltare tra sette giorni è…Sofia”. Meritatissima la qualificazione della sedicenne, probabilmente mai in discussione. “Prima nota dolente della seconda manche. Il pubblico ha deciso che va all’ultimo scontro…Lorenzo”. Grazie ai voti dei fans passano alla prossima puntata I booda. A fargli compagnia Davide. Altri concorrenti sicuri di passare alla quarta serata sono i Seawards. Tra Nicola e Giordana va all’ultimo scontro con Lorenzo, Giordana. Chi verrà eliminato? (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Seawards sul palco con Vedrai Vedrai

Prosegue il live di X Factor 2019. Mara si esibisce con un inedito di Eugenio dal titolo Cornflakes. L’esibizione è toccante, se non altro per il testo della canzone. Samuel, visibilmente emozionato per quanto visto, commenta: “Quanto è bello riuscire a sentire una persona che arriva e canta una propria storia”. Prossimo concorrente a salire sul palco è Davide Rossi, sul quale ci sono grandi aspettative. Samuel è curioso di vederlo all’opera, ma anche noi. Malika Ayane si lancia in un appello: vuole un inedito per il suo talento. Sui social intanto si dibatte sulle esibizioni della serata, a cominciare da quella dei Sierra, che a loro modo hanno voluto omaggiare il grande Fabrizio De Andrè. La gara intanto prosegue a gran ritmo negli studi di X Factor 2019: tocca ai Seawards prendersi il palco con il brano riarrangiato ‘Vedrai vedrai’. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Canta Giordana Petralia

Si prosegue con una canzone dei Ramones per Lorenzo ad X Factor 2019. Samuel gli fa i complimenti e se li merita. Sfera Ebbasta battibecca con Malika Ayane: “Sembra che ogni volta che si esibisca un concorrente di Malika io debba rompere le scatole ma vi assicura che non è così”. L’Ayane risponde: “Invece è così”. “A me piace dire quello che penso ed essere contestato. Se fossimo negli anni 80 è fighissimo, mi piacerebbe sentire qualcosa di nuovo”, suggerisce Sfera al cantante di Malika. I prossimi ad esibirsi sono i Sierra. Portano a X Factor un pezzo di Andrè: Sfera Ebbasta li applaude per il coraggio. Mara Maionchi esprime un giudizio tutto sommato positivo: “Avete fatto un De Andrè particolare, con una parte anche non sua, ma che non l’ha toccato”. Lo stile chiaramente è molto lontano da Faber, ma Malika non si lascia condizionare: “Ho visto come ancora avete asciugato il ritornello, bravi, delicati”. Sono andati molto bene effettivamente, vediamo ora come

se la cava Giordana Petralia, che nella scorsa puntata aveva raccimolato parecchie critiche. Porta il brano Billie Eilish. I commenti sono tutti benevoli, a cominciare dalla Maionchi: “Mi è sembrata brava fin dal primo giorno. Sfera ha fatto una virata micidiale, dal canto lirico ha fatto una trasformazione notevole”. Anche Malika, nonostante il battibecco iniziale con Sfera, si esprime positivamente: “A favore di Sfera, il fatto di prendersi la libertà di giocare tanto permette di trovare la strada giusta. Sei stata molto brava”. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Battibecco Ayane-Sfera

Comincia la seconda manche di X Factor 2019. Il televoto è ufficialmente aperto: aprono i Booda. "Un'orgia di good vibes, a me piacciono davvero molto", commenta Sfera Ebbasta. Mara Maionchi dice che i Booda sono formidabili e si guadagna un'onda di applausi. Effettivamente il gruppo si conferma uno dei più brillanti questa sera. Di questo passo difficilmente rischieranno l'eliminazione. Col codice 02 Nicola Cavallaro si prende il palco con il brano "Happy". Malika commenta: "Qualche pasticcetto lo ha fatto ma Mara aveva ragione, si diverte di più a giocare". Si va avanti con la categoria Under Donna di Sfera Ebbasta con Sofia. Porta il pezzo "C'est la vie" di Achille Lauro.

Marco eliminato dalla prima manche

Sofia Tornabene si gioca la permanenza ad X Factor 2019 con un inedito. Ha soli sedici anni, ha scritto questo brano a quattordici: comunque vada bisognerà tenerne conto. Sofia non delude le attese, nemmeno Marco Saltari; sarà difficile trovare un eliminato da questa prima manche. Si prosegue con Davide Rossi al piano. Dopo di lui ci sarà il verdetto con il primo eliminato ufficiale della serata. Cattelan alimenta l’attesa mandando la pubblicità. Il pubblico da casa ha ancora qualche secondo a disposizione per esprimere le proprie preferenze. Il meno votato dovrà abbandonare X Factor. A Sfera Ebbasta sono piaciuti tanto i Booda. Definisce “poco splendente” l’esibizione di Lorenzo. Anche Mara Maionchi elogia i Booda. “Anche io ho trovato debole Lorenzo”, ammette Mara. Malika Ayane fa i complimenti ai Seawards ma non vuole dire chi l’ha delusa. Samuel non è convinto della prova offerta da Marco, si ritiene colpito positivamente dalla giovane Sofia. Cattelan chiude il televoto e legge il verdetto del pubblico da casa: si salvano le squadre di Malika Ayane, di Samuel e i Sfera Ebbasta. Il concorrente eliminato è della squadra di Mara Maionchi ed è…Marco. Forse il meno esplosivo della prima manche. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Prima manche: apre Samuel

Samuel apre la serata con La Statua della mia libertà. Grandi emozioni per il terzo live di X Factor, con una partenza scoppiettante, che vede i vari mentor esibirsi. Oltre a Samuel, quindi, anche Malika Ayane canta il brano Senza fare sul serio. Atmosfera magica negli studi di X Factor 2019, in attesa dell’inizio vero e proprio del live con le performances dei vari concorrenti. Prima di cominciare spazio anche a Sfera Ebbasta. Il conduttore Cattelan prima di dare il via ufficiale alla serata e di presentare i giudici si è scusato per la sua voce roca, inoltre fa riferimento a Mika ospite nelle scorse puntate e alla polemica delle auricolari. Si rimprovera da solo per la scelta del suo outfit precedente, mentre per la gara annuncia: “I ragazzi porteranno i loro cavalli di battaglia. Mara e Samuel hanno le due squadre complete. Gli altri ne hanno perso uno a testa. Stasera avremo due eliminazioni”. (Agg.jacopo d’antuono)

Doppia eliminazione in vista ad X Factor 2019, con il pubblico che ricoprirà un ruolo fondamentale. I ragazzi si cimenteranno coi propri cavalli di battaglia per scongiurare il rischio eliminazione. Il primo ad abbandonare il programma sarà il meno votato dal pubblico della prima manche. Canta Lorenzo Rinaldi, con il codice 01. Segue Sierra, con un inedito. Si va velocissimi questa sera. La terza è Giordana, che guadagna il centro del palco col codice 03. La concorrente ritrova la sua amata arpa. Standing ovation per Eugenio Campagna, che effettivamente merita. Spazio anche ai Booda, che vengono accolti calorosamente dal pubblico presente al live. Grintosi e coinvolgenti, come sempre d’altronde, il gruppo si prende la scena. Va alla grande anche Nicola Cavallaro, graffiante e deciso: non dovrebbe rischiare l’eliminazione. Avanti coi Seawards. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Chi uscirà nel terzo live?

Chi uscirà nel terzo Live di X Factor 2019? Manca poco all’inizio del nuovo appuntamento col talent di SkyUno che la scorsa settimana ha visto l’eliminazione di uno dei ragazzi di Malika Ayane. Un brutto colpo per la cantante e capitano del gruppo degli Under Uomini, da lei commentato nel corso di un’intervista rilasciata a La Repubblica. “A parte il fatto che la tv, vissuta più dall’interno, mi sembra un mondo molto strano. – esordisce la Ayane, che spiega – Succede che mi sono affezionata ai ragazzi, mi sono scoperta più tollerante, più votata all’accompagnamento che non al giudizio.” Così conclude: “Poi accade che ti eliminano un ragazzo che stai seguendo ed è brutto perché gli vuoi bene“. E stasera? Saranno ancora i suoi ragazzi a rischiare l’eliminazione? (Aggiornamento di Anna Montesano)



