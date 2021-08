Livio Cori, fidanzato Anna Tatangelo/ Lei: “la voglio vivere con calma questa cosa”

Livio Cori è il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo?

Da diverso tempo si parla di un possibile flirt tra Livio Cori, rapper napoletano, e la ex compagna di Gigi D’Alessio senza però alcuna conferma né smentita da parte dei diretti interessati. In questi giorni però qualcosa è cambiato visto che la cantante di “Ragazza di periferia” e il rapper di “Un’altra luce” sono stati paparazzati dal settimanale Chi di Alfonso Signorini intenti a scambiarsi dei baci al mare. Uno scatto che confermerebbe la storia d’amore tra i due e l’inizio di una nuova relazione per la Tatangelo dopo il lunghissimo fidanzamento con Gigi D’Alessio.

Archiviata la storia con Gigi D’Alessio, la Tatangelo ha ricominciato proprio con il rapper napoletano che ha conosciuto in occasione della sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo. La cantante era in gara con “Le nostre anime di notte”, canzone dedicata proprio all’ex D’Alessio, mentre Livio Cori era in gara con “Un’altra luce” in duetto con Nino D’Angelo. In quel frangente sarebbe scattata la scintilla tra i due tenuta al nascosto fino a pochi giorni fa.

Anna Tatangelo e Livio Cori stanno insieme. Dopo la foto del bacio al mare, si accende il gossip dell’estate sulla cantante di Sora che ha ritrovato la serenità tra le braccia del giovane rapper napoletano. Pochi mesi fa proprio la ex compagna di Gigi D’Alessio aveva parlato della sua vita sentimentale durante il programma “Belve” Francesca Fagnani su Rai 2 senza però fare nomi. “Innamorata è un parolone, però sto bene. E non mi va di fare nomi o dire altre cose, sto bene. Me la voglio vivere con calma questa cosa che sto vivendo. Non smentisco e non confermo nulla” – le parole della Tatangelo che in quell’occasione non fece il nome di Livio Cori. A distanza di poche settimane però la foto del bacio tra i due è la conferma di un nuovo amore che chissà dove porterà i due artisti!

