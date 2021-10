Livio Cori, fidanzato Anna Tatangelo/ Proposta di matrimonio in vista?

Livio Cori è il fidanzato di Anna Tatangelo. I due fanno coppia fissa dalla scorsa estate, quando sono stati pizzicati insieme durante le vacanze estive. Nato a Napoli nel 1990, Livio Cori comincia a scrivere musica all’età di quindici anni. Comincia così a farsi notare, affermandosi nel panorama musicale locale e collaborando con importanti personaggi tra cui Ghemon e Luchè. Nel 2017 l’artista è stato associato all’identità misteriosa di Liberato, un artista napoletano di cui non si conosce la reale identità.

Lo stesso Cori, interpellato sull’argomento, ha più volte smentito questo accostamento, nonostante i continui rumors e le voci sul suo conto. Nel 2019 il cantante ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo, dove ha cantato il brano Un’altra luce con Nino D’Angelo.

L’esperienza sanremese di Livio Cori è stata sostanzialmente fallimentare, essendosi classificato all’ultimo posto. Indipendentemente dall’esito della kermesse, l’artista napoletano si è ritagliato uno spazio molto importante nel mondo della musica. La sua carriera sta andando avanti a gonfie vele, tra album e collaborazioni importanti, come quella siglata con Neffa. Il rapper ha conquistato anche un piccolo spazio nel mondo del cinema e della tv, curando l’apertura della terza stagione di Gomorra, fiction per cui per cui ha anche composto il brano Surdat, incluso nella colonna sonora della serie.

Ora per il cantante napoletano c’è la storia d’amore con Anna Tatangelo, in attesa di una proposta di matrimonio che secondo i ben informati potrebbe arrivare a breve.

