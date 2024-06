Anna Tatangelo si è lasciata con il fidanzato Mattia Narducci/ “Relazione tossica, basta guardare indietro”

La cantante annuncia l’addio a Mattia Narducci: cosa è accaduto

E’ finita la storia d’amore tra Anna Tatangelo e il giovane fidanzato Mattia Narducci, sono stati confermati gli indizi social degli ultimi giorni che sembravano portare in direzione di una rottura della coppia. La ex compagna di Gigi D’Alessio non ha fornito versioni ufficiali per il momento, ma in una nota all’agenzia di stampa ANSA aveva rilasciato delle dichiarazioni che avevano tutto il sapore di un addio: “Quando si esce da una relazione tossica occorre fare un lavoro su se stessi per lasciare andare il male e conservare il bene della storia e, per poterlo fare, bisogna passare attraverso la consapevolezza che si può stare bene anche senza l’altro. Mantra è questo: è autoconsapevolezza, rinascita e crescita per ritrovare se stessi guardando il mondo con occhi diversi”.

Scaletta Ariete, concerto a Senigallia oggi 22 giugno 2024/ Tutte le canzoni: da Pillole a Mare di Guai

Ancora più di recente invece la Tatangelo si è lasciata andare a un commento enigmatico sui social ma ace aveva tutto il sapore di un’ulteriore conferma sulla fine della storia con Mattia Narducci: “Adesso lascia indietro quel che non serve”. Se la rottura fosse confermata, per Anna si tratterebbe di un’ennesima delusione d’amore dopo la recente relazione con il cantante Livio Cori, una storia che si è esaurita diversi mesi fa come svelato dalla stessa artista originaria di Sora.

Neslihan Atagül, chi è Nihan di 'Endless Love'/ Il marito Kadir e la malattia:"Soffro di..."

Anna Tatangelo e la storia con il giovane fidanzato: “E’ arrivato in una fase inaspettata”

Nei mesi scorsi la ex di Gigi D’Alessio e Livio Cori si era espressa sulla relazione con Mattia Narducci, ormai naufragata, svelando come fosse arrivata in una fase della vita nella quale la cantante si aspettava tutto tranne che un ingresso sentimentale: “È arrivato in un momento inaspettato della mia vita, in un periodo di grande stanchezza, avevo perso mia mamma da poco e non volevo vedere nessuno, mi ha saputo aspettare e corteggiare” ha svelato la Tatangelo nel corso di una recente intervista concessa a Verissimo da Silvia Toffanin.

Kledi, la malattia del figlio Gabriel e come sta ora/ "E' stato un calvario che ci ha messi a dura prova"

Riguardo invece alla differenza di età (Anna ha 36 anni mentre Narducci 27), l’artista laziale si era espressa a sorpresa, svelando come potesse essere in qualche modo un valore aggiunto: “Avere delle esperienze diverse può essere una risorsa, io con lui mi diverto, sa farmi stare bene e strapparmi dei sorrisi”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA