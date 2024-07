Anna Tatangelo vola a Disneyland col figlio Andrea mentre nasce la sorellina Ginevra/ “Tutti insieme per…”

Anna Tatangelo in vacanza a Disneyland col figlio Andrea e famiglia mentre Gigi D’Alessio diventa papà per la sesta volta

Solo ieri Gigi D’Alessio diventava papà per la sesta volta. Il 7 luglio è nata infatti Ginevra, la seconda figlia che il cantante ha avuto dalla compagna Denise Esposito, allargando ulteriormente la già numerosa famiglia del cantautore napoletano. Ginevra si unisce infatti a un gruppo di fratelli già ben affiatato: Andrea, nato dalla relazione di Gigi con Anna Tatangelo, e Luca, Ilaria e Claudio, avuti dal precedente matrimonio con Carmela Barbato (oltre al piccolo Francesco avuto precedentemente da Denise). Nonostante le differenze d’età, tra i figli di D’Alessio c’è un bellissimo legame, come dimostrano le foto pubblicate sui social.

In particolare, Anna Tatangelo ha recentemente condiviso alcuni scatti di un viaggio a Disneyland Parigi con il figlio Andrea e altri membri della famiglia. “Il primo viaggio tutti insieme” ha scritto in un post la celebre cantante, che si è mostrata accanto al figlio e ad altri membri della sua famiglia, mentre in Italia veniva al mondo la sorellina di Andrea. Va però detto che la cantante e il suo ex compagno sembrano avere un rapporto sereno e collaborativo, soprattutto per il bene del loro figlio.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: come sono i rapporti oggi

Andrea D’Alessio ha 14 anni e sta affrontando con maturità l’arrivo della sorellina Ginevra. Accanto a lui, oltre alla mamma, c’è tutta la sua famiglia allargata che lo sostiene e lo accompagna in questo nuovo capitolo della sua vita. La nascita di Ginevra rappresenta un nuovo traguardo per Gigi D’Alessio, già nonno di due nipoti. Il cantautore si gode la sua grande famiglia e i momenti di gioia che condividono insieme, nonostante i cambiamenti e le sfide che la vita riserva. Certo, c’è chi si aspettava gli auguri pubblici di Anna Tatangelo al suo ex compagno per la nuova paternità, cosa però da escludere visto che entrambi hanno deciso di vivere il loro rapporto lontano dai riflettori.

