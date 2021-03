Lo Stato Sociale a Eleonora Daniele: “No spoiler!”/ I cantanti: “Faremo divertire”

“Lo Stato Sociale” è intervenuto in collegamento a “Storie Italiane”, dialogando con Eleonora Daniele. I componenti della band, chiusi nella loro stanza d’albergo nella città dei fiori, hanno dichiarato senza filtri: “Siamo emozionati, torniamo al Festival di Sanremo tre anni dopo il nostro debutto e in quella circostanza era andato davvero tutto molto bene. Tra dodici ore cominceremo ad avere un po’ di fifa. Cercheremo di divertirci, stasera usciremo dalla scatola del nostro hotel per comunicare con l’Ariston e con tutto il Paese“.

LO STATO SOCIALE: “VI FAREMO DIVERTIRE”

La canzone con cui concorre Lo Stato Sociale a Sanremo si intitola “Kombat pop” ed è “una via di mezzo tra la canzone popolare e la canzone di protesta per rendere evidenti le contraddizioni che viviamo”. Sarà una canzone allegra? “Sarà allegramente disperata, come la vita umana in questo momento, però sarà molto divertente. Si ride per non piangere davvero, come dice Guccini”. Eleonora Daniele ha tentato poi in tutti i modi di estorcere alcune informazioni relativamente all’esibizione di questa sera de “Lo Stato Sociale”, ma Lodo, volto simbolo de “Lo Stato Sociale” ha replicato ironicamente alla conduttrice: “Non ti faremo spoiler!“, suscitando la reazione ironica delle persone presenti in studio.



