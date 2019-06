Lo Stato Sociale – Dj di M*rda (con Arisa e Miss Keta)/ Video, un fugace amore estivo

E’ disponibile da ieri, venerdì 7 giugno, il nuovo singolo de Lo Stato Sociale. Il gruppo capitanato dal frontman Lodo Guenzi, giudice di X Factor durante l’edizione 2018, torna sulle scene in vista dell’estate con il pezzo irriverente “Dj di M*”. Una canzone leggera e simpatica, come del resto ci ha abituato il sorprendente gruppo che due anni fa strabiliò al Festival di Sanremo con “Una vita in Vacanza”, in compagnia di M¥SS KETA e di Arisa. Il nuovo singolo è stato presentato ufficialmente durante i recenti Seat Music Awards tenutisi all’Arena di Verona e racconta in maniera molto ironica le vicende di un amore estivo, che come ben si sa, spesso e volentieri durano poco più di un battito di ciglia, e in questo caso destinato a spegnersi già all’alba, per via anche di una canzone interrotta e rovinata proprio da un dj di m*. «Per noi è impossibile non provare a fare qualcosa di nuovo! – racconta la stessa band, come riporta Optimagazine – così, quando ci siamo accorti che Dj di M**** poteva essere il pezzo adatto per quest’estate, abbiamo pensato di cantarlo insieme a due artiste molto diverse tra loro». In fondo la video preview del pezzo.

STATO SOCIALE – DJDM: VIDEO

Così invece la scelta di inserire nel brano due cantanti molto diverse fra loro: «Arissa l’abbiamo chiamata per insegnarci a cantare – spiegano – volevamo una voce femminile incredibile – finalmente! – per il ritornello. Con M¥SS KETA abbiamo aggiunto una grande dose di sensualità ed ironia al tutto». Il brano è in rotazione nelle radio dalla giornata di ieri, ed è entrato nella classifica iTunes al 34esimo posto assoluto, non male come esordio. «Ci siamo divertiti a fare questo esperimento – conclude lo Stato Sociale – e speriamo che si senta!». La produzione del singolo è stata affidata a Fabio Gargiulo, colui che aveva già prodotto la hit “Una vita in vacanza”. Vi riportiamo infine il ritornello della nuova hit, che siamo certi, diverrà un tormentone nei prossimi tre mesi: «La nostra vita in due. E’ un party in spiaggia. Rovinato dall’alba. La canzone perfetta ma nessuno come si balla. E’ la storia infinita. Scritta sulla sabbia. La canzone perfetta interrotta da un DJ di m*». Di seguito il video anteprima del nuovo singolo

IL VIDEO ANTEPRIMA DEL NUOVO SINGOLO





