LO ZECCHINO DI NATALE 2023/ Diretta video streaming concerto Rai 1: il grido di speranza delle Verdi Note!

È terminata la puntata dello Zecchino di Natale 2023. Le emozioni sono state tante, tra le esibizioni del piccolo coro dell’Antoniano e Paolo Vallesi protagonista insieme ai conduttori Cristina D’Avena e Paolo Belli. In mezzo tanti messaggi di solidarietà a coloro che hanno problemi di salute e si trovano a dovere combattere con la malattia anche in questi giorni di festa. A salire sul palco in tal senso sono state anche Francesca e Caterina Santin, due gemelle di Salizzole in carrozzina che a causa della loro disabilità possono esprimersi soltanto attraverso il movimento degli occhi. Le sorelle hanno danzato avvolte dal corpo di ballo Svirgolino diretto da Francesca Roncoletta sulle note di Vivo per lei di Andrea Bocelli e Giorgia.

A chiudere lo speciale sono state invece le Verdi Note, il coro dei giovani dell’Antoniano, che hanno presentato l’ultimo singolo dal titolo “Trust” insieme agli inglesi The Swingles, già vincitori di 5 Grammy Awards. Un vero e proprio grido di speranza.

Paolo Vallesi protagonista allo Zecchino di Natale 2023

Nel corso dello Zecchino di Natale 2023 c’è spazio per Delia, che canta la sua “I numeri” tratta dalla 66a edizione della kermesse per bambini. Il suo sogno è quello di diventare in futuro una dottoressa. La piccola, dopo essersi esibita, ha voluto salutare tutti i medici che lavorano in ospedale e i pazienti che si trovano lì in questi giorni di festa. Poco dopo è il momento di esibirsi per l’intero coro dell’Antoniano con “Il Natale di Francesco”.

Insieme ai conduttori Cristina D’Avena e Paolo Belli, tra i protagonisti di questa puntata speciale c’è Paolo Vallesi, che presenta la sua nuova canzone a tema, dal titolo “Che Natale è?”. Non può mancare inoltre sul palco Sabrina Simoni, che dirige il coro. È stata anche lei a esprimere il suo sogno: un giorno vorrebbe organizzare un pigiama party nello studio con tantissimi dolci e caramelle, in modo che i bambini possano divertirsi senza pensieri.

Zecchino di Natale 2023, i bambini adottano a distanza un gatto

È iniziata su Rai 1 la diretta de Lo Zecchino di Natale 2023, condotto come di consueto da Cristina D’Avena e Paolo Belli. Un appuntamento con la musica che come sempre entusiasma i più piccoli e non solo. I bambini del coro dell’Antoniano si stanno esibendo in tante canzoni che hanno caratterizzato le precedenti edizioni classiche della kermesse. Tra queste, ad esempio, “La frutta e la verdura”, scritta da Paolo Vallesi, presente anche lui in studio a cantare con i piccoli protagonisti.

Il programma quest’anno ha deciso di promuovere una importante iniziativa in favore degli animali. Accompagneranno infatti uno dei piccoli del coro ad adottare un gattino. In tanti infatti avevano questo desiderio da esaudire in vista del Natale. È per questo motivo che tutti insieme potranno prendersi cura di Chloe a distanza. Ma non è l’unico sogno che potrà essere realizzato nel corso di questa puntata speciale dello Zecchino d’Oro, dato che i protagonisti del coro dell’Antoniano hanno scritto tutto ciò che vorrebbero in dei bigliettini che verranno pian piano letti dalla conduttrice Cristina D’Avena.

Zecchino di Natale 2023, la puntata del 25 dicembre

Anche quest’anno, come ormai da tradizione, andrà in onda la puntata speciale di Natale 2023 dello Zecchino d’Oro. La diretta è prevista proprio per la giornata odierna, su Rai 1 alle ore 9:40 dal Teatro Antoniano di Bologna, ma potrà essere seguito anche tramite la piattaforma RaiPlay, oppure in streaming sullo stesso sito dopo la fine della trasmissione.

La direzione dello speciale di Natale 2023 dello Zecchino d’Oro è stata affidata a Sabrina Simoni, mentre la conduzione, come d’abitudine, vedrà sul palco dell’Antoniano Cristina D’Avena e Paolo Belli, affiancati eccezionalmente dall’anisello (sic.) Nunù. Un appuntamento, quello natalizio, che seguirà la kermesse dedicata ai bambini, andata in onda tra l’1 e il 3 dicembre e che è stata vinta dal piccolo Salvatore, originario di Napoli, che ha cantato “Non ci cascheremo mai“, scritta da Francesco De Benedettis con Max e Francesco Gazzè. Anche in questa edizione 2023, lo speciale di Natale dello Zecchino d’Oro sosterrà la campagna Operazione Pane, grazie alla quale 20 mense francescane in Italia ed altre 5 nel mondo riceveranno un’importante donazione.

I protagonisti dello Zecchino di Natale 2023

Assieme a Cristina D’Avena e Paolo Belli sul palco dello Zecchino d’Oro di Natale 2023, ci saranno numerosi ospiti, alcuni già noti per la trasmissione. Ci saranno, infatti, tra gli altri anche Paolo Vallesi, i ragazzi di Casa Surace ed alcuni tra i protagonisti della 66esima edizione della kermesse musicale. Tra le esibizioni, invece, ci saranno anche quelle delle Note Verdi, ovvero il coro giovanile del Teatro Antoniano di Bologna (composto da 54 bambini tra i 4 e i 12 anni e nominato nel 2003 Goodwill Ambassador dall’Unicef), che durante lo speciale di Natale 2023 dello Zecchino d’Oro presenteranno il loro ultimo singolo, intitolato “Trust” ed eseguito assieme al gruppo inglese The Swingles, vincitori fino ad ora di 5 Gremmy Awards.

Come seguire in diretta e in streaming lo Zecchino di Natale 2023

Insomma, mancano poche ore alla diretta dello speciale 2023 di Natale dello Zecchino d’Oro, che inizierà alle ore 9:40. La trasmissione potrà essere seguita in diretta grazie al canale Rai 1, oppure sulla piattaforma RaiPlay, collegandosi a questo indirizzo, su qualsiasi dispositivo mobile. Inoltre, dopo la fine della diretta si potrà anche recuperare lo streaming nell’apposita pagina dedicata al programma su RaiPlay.











