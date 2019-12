“Lobby gay al Governo”/ Imma Battaglia choc: “Preferirei che uscissero allo scoperto”

Imma Battaglia a tutto tondo nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di Radio Cusano Campus, con tanto di rivelazione choc. La compagna di Eva Grimaldi si è soffermata sul mondo omosessuale ed ha parlato di una presunta lobby gay al Governo: «La lobby gay esiste ed è fortissima, in questo momento è governativa». Tra le leader del movimento LGBT in Italia, la Battaglia ha spiegato: «Preferirei che uscissero allo scoperto, anche perché non ti fa essere ricattabile: io quando non ero dichiarata soffrivo molto, perché mi scambiavano spesso per un maschio». Una situazione totalmente cambiata: «Oggi mi sento una persona molto più tranquilla: la discriminazione non è certo terminata nei miei confronti, anche perché io dico sempre ciò che penso».

“LOBBY GAY AL GOVERNO”, L’AFFERMAZIONE DI IMMA BATTAGLIA

Le parole di Imma Battaglia sulla lobby gay governativa non passeranno certamente inosservate, così come del resto non sono sfuggite a nessuno le dichiarazioni di Alessandro Cecchi Paone nel giugno 2018. Il giornalista e conduttore televisivo affermò a Un giorno di Pecora che «in politica è pieno di gay». Ma non solo: a suo avviso, nell’esecutivo Lega-M5s «c’erano tre ministri omosessuali, due del Movimento 5 Stelle e uno del Carroccio». Alessandro Cecchi Paone poi ribadì che a suo avviso non esiste una lobby, «sennò avrebbero dovuto fare ulteriori leggi a favore dei diritti». Insomma, un tema scottante che tornerà a fare discutere dopo le dichiarazioni di Imma Battaglia nell’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Cusano Campus…

