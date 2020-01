Lobotka al Napoli?/ Calciomercato, accordo con il calciatore: il Celta può cederlo

Non solo Diego Demme: il calciomercato Napoli è pronto ad effettuare un altro colpo a centrocampo, il nome è quello di Stanislav Lobotka che era vicino ai partenopei nei giorni scorsi prima di una frenata da parte del suo club, il Celta Vigo. Centrocampista che sa impostare la manovra, con caratteristiche che in questo momento mancano alla squadra di Gennaro Gattuso, Lobotka è un classe ’94 con margini di crescita ed è un acquisto che va soprattutto a sposare il progetto futuro del Napoli: l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione e riporta che Cristiano Giuntoli sta aspettando dal Celta una risposta all’ultima offerta messa sul piatto. Con i bonus, il valore di 21 milioni di euro aumenterebbe di un paio di milioni: la società spagnola ci pensa ma è sul punto di cedere, perchè da parte dello slovacco sarebbe già arrivata la richiesta di esplorare altre possibilità e dunque la dirigenza si troverebbe eventualmente a dover trattenere un giocatore controvoglia, con tutti i rischi del caso. Il Napoli dunque si sta muovendo seriamente, pronto a rivoluzionare il suo centrocampo.

LOBOTKA AL NAPOLI? CON DEMME UN DOPPIO COLPO

Lobotka al Napoli sarebbe dunque il secondo colpo del calciomercato Napoli riguardante la sessione invernale: Diego Demme infatti è ad un passo dall’ufficialità, la società partenopea ha deciso di muoversi subito anche perchè nelle prossime settimane si potrebbe registrare l’addio di Fabian Ruiz, sempre corteggiato dal Real Madrid e possibile partenza immediata. L’anno scorso, ricorderete, a metà stagione erano stati ceduti Marek Hamsik e Marko Rog ma la società non li aveva sostituiti, nè lo ha fatto nel corso dell’estate se si esclude l’arrivo di un Elijf Elmas che per il momento ha trovato poco spazio. Carlo Ancelotti aveva chiesto un centrocampo senza registi, volendo puntare su calciatori duttili e che fossero più che altro delle mezzali; i risultati centrati dall’allenatore emiliano, poi esonerato, ci hanno detto che il progetto è fallito (sia pure non solo per questo) e adesso si sta provando a salvare il salvabile in questa stagione, andando a caccia se non altro dell’Europa League (e sognando un miracoloso quarto posto) ma più che altro iniziando con Gattuso a pensare alla squadra che sarà: Lobotka è pronto dunque ad unirsi al Napoli.

