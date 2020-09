Locatelli alla Juventus?/ Calciomercato, parla il regista: “Pirlo è il mio idolo…”

Manuel Locatelli, lo abbiamo scritto nei giorni scorsi, è uno degli obiettivi che il calciomercato Juventus tiene nei suoi radar per il centrocampo: il regista del Sassuolo è reduce da una stagione in cui ha fatto il salto di qualità, responsabilizzato da Roberto De Zerbi che gli ha messo in mano le chiavi della squadra emiliana. Il rendimento del classe ’98 è stato di quelli scintillanti: non a caso Roberto Mancini lo ha convocato per le partite che l’Italia giocherà in Nations League contro Bosnia e Olanda e lui, capitano dell’Under 21, ha fatto un altro step in una carriera che adesso può definitivamente spiccare il volo. I primi allenamenti della Juventus hanno messo in mostra un Arthur Melo già molto cercato dai compagni e che avrebbe impressionato, e non bisogna dimenticarsi che i bianconeri possono contare anche su Rodrigo Bentancur che Maurizio Sarri ha fatto giocare da regista con ottimi risultati; al netto di questo Pirlo rimane alla ricerca di un giocatore che possa portare ordine nella zona calda della manovra e Locatelli sarebbe in cima alla sua lista di gradimento. De Zerbi aveva già commentato il possibile addio del suo centrocampista dicendo di poter fare poco per trattenere un elemento destinato a grandi cose; oggi sono arrivate le parole del diretto interessato, che spingono dalla parte dei campioni d’Italia.

LOCATELLI ALLA JUVENTUS?

Dal ritiro di Coverciano infatti Manuel Locatelli è intervenuto in conferenza stampa e ha commentato le voci che lo vorrebbero nel mirino della Juventus: “Andrea Pirlo è il mio idolo ed è un sogno essere accostato alla Juventus” ha detto, tornando poi sull’addio al Milan e affermando di non avere rimpianti, così come di rispettare le scelte dei rossoneri che ora hanno deciso di puntare su Sandro Tonali. Dunque per il playmaker del Sassuolo la possibilità di andare a giocare per la Vecchia Signora sarebbe splendida, anche perché sarebbe alle dipendenze di un giocatore ammirato da ragazzo e che potrebbe insegnargli parecchi trucchi del mestiere; naturalmente le sue dichiarazioni non significano necessariamente che l’operazione di calciomercato sia cosa fatta o una semplice formalità, ma solo che nel momento in cui la Juventus dovesse affondare il colpo troverebbe terreno fertile da parte di Locatelli. Ora staremo a vedere, perché come abbiamo scritto in precedenza la società bianconera deve innanzitutto pensare a vendere e questo aspetto non si prospetta affatto semplice; poi, Fabio Paratici potrebbe davvero andare a colloquio con il collega Giovanni Carnevali e definire l’affare che porterebbe il regista del Sassuolo a vestire la maglia della Juventus.



