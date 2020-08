Locatelli alla Juventus?/ Calciomercato, De Zerbi: “Destinato a lasciare il Sassuolo”

Il calciomercato Juventus lavora in particolar modo per sistemare il centrocampo. Sul tavolo anche il discorso prima punta, ma per quello la sensazione è che ci sia comunque tempo: Andrea Pirlo conta sulle conferme di Paulo Dybala – tornato oggi alla Continassa – e Cristiano Ronaldo, il resto verrà da sé magari pensando prima alle cessioni (ovviamente di Douglas Costa e Federico Bernardeschi). Intanto però si lavora per la mediana, che sta prendendo forma: ieri abbiamo dato notizia del colpo a sorpresa Weston McKennie, per il quale la Juventus sta lavorando sulle cifre dell’operazione con lo Schalke 04. Con Arthur Melo già al lavoro agli ordini del nuovo allenatore, e un Dejan Kulusevski che eventualmente potrebbe operare sulla mezzala, i bianconeri adesso puntano Manuel Locatelli: si dice da tempo che il classe ’98 del Sassuolo, cresciuto nel Milan e lanciato in prima squadra da Vincenzo Montella che ne aveva fatto un titolare, sia il profilo sul quale Pirlo ha da tempo messo gli occhi.

LOCATELLI ALLA JUVENTUS?

Locatelli risponde alle caratteristiche che il nuovo allenatore della Juventus ha tracciato per la sua squadra: elementi che abbiano qualità e possano ricoprire più ruoli anche all’interno della stessa partita. Il giovane del Sassuolo da questo punto di vista sarebbe ideale: nel Milan si era imposto all’attenzione di tutti come regista piazzato davanti alla difesa, in Emilia invece ha imparato a fare la mezzala ma anche il mediano in una cerniera a due. Il centrocampo della Juventus dunque prende corpo: al netto delle possibili partenze, il tecnico potrebbe impostarlo sulla base di tre giocatori che possono avere le chiavi della manovra (appunto Locatelli, poi Arthur e Rodrigo Bentancur) e destinare due di questi a ricoprire gli interni, giocandosi il posto con McKennie. Mancherebbe una mezzala di inserimento: in rosa c’è Aaron Ramsey che però viaggia verso la cessione, Kulusevski potrebbe operare sulla trequarti o largo nel tridente e allora qualche altro elemento potrebbe arrivare.

Intanto, a spingere Locatelli verso la Juventus è anche Roberto De Zerbi: l’allenatore del Sassuolo, in studio a Sportitalia, ha detto chiaro e tondo che si augura che il suo centrocampista possa rimanere in neroverde, ma anche che “non fermo nessuno, lui è un giocatore a cinque stelle e noi non possiamo trattenerli, ma solo individuare altri talenti”. Un’investitura bella e buona, ma anche la conferma di come il futuro di Locatelli sarà con tutta probabilità lontano dal Mapei Stadium: con lui, McKennie (coetaneo) e Kulusevski (nato nell’aprile 2000) Pirlo sta rispondendo alla prima richiesta di Andrea Agnelli, ovvero quella di ringiovanire una rosa che nel 2019-2020 era tra le più anziane dell’intera Champions League. Poi, il riscontro sarà come sempre quello del campo ma per il momento la Juventus sta portando avanti un calciomercato certamente diverso rispetto quello cui ci eravamo abituati nelle ultime stagioni. Attendiamo ora novità in merito all’affare Locatelli, vedremo se a breve partirà una trattativa ufficiale tra le due società.



© RIPRODUZIONE RISERVATA