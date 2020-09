Khedira via dalla Juventus?/ Calciomercato, l’ingaggio rende l’operazione complessa

Sami Khedira andrà via dalla Juventus? Mentre i bianconeri sfogliano la margherita riguardo l’attacco, le operazioni di calciomercato che riguardano le cessioni restano prioritarie. Tra queste, quella relativa al centrocampista tedesco: il quale nei giorni scorsi ha dichiarato di voler onorare il suo contratto, che scade tra un anno dopo il prolungamento di qualche tempo fa. Nella conferenza stampa di presentazione Andrea Pirlo era stato netto su Gonzalo Higuain, chiudendo subito le porte ad una sua permanenza; aveva invece preso tempo su Khedira, dicendo che l’infortunio impediva una valutazione immediata. Segno, probabilmente, di come anche il nuovo allenatore della Juventus voglia davvero capire se il tedesco possa ancora fare parte del progetto. Il punto è sempre lo stesso: un Khedira sano sarebbe ancora in grado di fare la differenza a 33 anni, ma il Khedira sano non si vede dalla straordinaria stagione 2017-2018 (9 gol in Serie A), nelle ultime due le partite complessive sono state appena 35 e di fatto né Massimiliano Allegri né Maurizio Sarri hanno potuto contare su di lui. La riflessione in casa bianconera c’è: Khedira è uno dei giocatori la cui cessione permetterebbe di liberare spazio salariale, ma proprio l’ingaggio rende complessa l’operazione.

SAMI KHEDIRA VIA DALLA JUVENTUS?

Sami Khedira guadagna 6 milioni l’anno: troppi per pensare ad una cessione rapida e indolore, al netto di quelle che sono le priorità del centrocampista. Tempo fa si era detto che un’avventura nella MLS – dove è finito Blaise Matuidi – sarebbe potuta essere la strada giusta, ma anche per i ricchi americani (e il discorso è lo stesso per Higuain) non è immediato far stipulare un contratto di quella portata. Difficile capire dove Khedira possa ancora essere utile, soprattutto perché le sue condizioni fisiche lasciano a desiderare e già negli ultimi due anni al Real Madrid, quando non aveva ancora 30 anni, aveva curiosamente disputato 35 partite arrendendosi agli infortuni. La Juventus ha scommesso su di lui nel 2015 e ha dimostrato di aver messo a segno un grande colpo, ma adesso lo scenario è cambiato. All’orizzonte potrebbe profilarsi un emozionale ritorno allo Stoccarda, società in cui è cresciuto e che è appena tornata in Bundesliga: qui ha appena chiuso la sua carriera Mario Gomez, insieme al quale Khedira vinse il Meisterschale. Il percorso potrebbe essere lo stesso dell’attaccante passato anche dalla Fiorentina, ma per l’appunto resterebbe il problema dell’ingaggio. Dunque al momento la Juventus si interroga, lasciando in stand-by l’operazione e provando a vendere altri giocatori; prima o poi però Pirlo dovrà prendere una decisione in prima persona circa l’utilizzo del suo centrocampista tedesco, che con l’arrivo di Arthur Melo e Weston McKennie avrà comunque meno spazio.



