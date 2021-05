Location Buongiorno mamma!/ Dov’è stata girata? Dalla magia del Lago di Bracciano a Formello

Location Buongiorno mamma: si è girato a Formello

Location Buongiorno mamma, dove è stata girata la fiction con Raoul Bova in onda su Canale 5? La serie campione di ascolti, il family drama prodotta da Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei per Mediaset, ha una ambientazione davvero bellissima chiamata a fare da cornice alla storia di questo padre di famiglia che improvvisamente si ritrova da solo a dover badare a quattro figli. Una storia di famiglia liberamente ispirata alla storia di Angela Moroni da cui è nata la sceneggiatura della fiction che racconta il dramma di una moglie e madre che si ritrova in coma lasciando un marito e cinque figli. Una storia di vita vera che ha fatto da ispirazione alla fiction con protagonisti Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta che interpretano i genitori di “una famiglia normale con qualcosa di speciale”.

La loro vita ruota tutta intorno alla bellissima Villa della Rosa, una casa sul lago di Bracciano che fa da cornice a questa drammatica vicenda. Un’ambientazione che non è stata scelta a casa visto che la stessa sceneggiatrice Elena Buccaccio ha motivato così la scelta del Lago di Bracciano: “l’ambientazione è importante perché il Lago è una metafora di Anna: è un’acqua che sembra ferma, ma sotto cui c’è tanta vita”.

Location Buongiorno mamma: da Bracciano al borgo di Anguillara Sabazia e Trevignano Romano

Buongiorno mamma e il lago di Bracciano, una location chiamata a fare da cornice ad una storia di emozioni forti, ma anche di paure ed angoscia. La natura assume così un ruolo determinante intesa anche rifugio per i protagonisti dove trovare per un attimo un’oasi di felicità. Il Lago di Bracciano tocca con le sue acque diversi comuni che appaiono nella serie: da Bracciano al borgo di Anguillara Sabazia e Trevignano Romano. Sono tutti borghi antichi rimasti al loro antico splendori.

Non solo, buona parte delle riprese sono state fatte anche nella location di Formello, dove sono ubicati gli studi di Lux Vide. Si tratta di un comune di circa 13.000 abitanti distante circa 20km da Roma che ha fatto già da cornice alla fiction Doc – Nelle tue mani.

