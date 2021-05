Location Chiamami ancora amore serie tv/ Dov’è stata girata? Tra Roma e Bracciano

Sono due i luoghi in cui è stata girata la fiction “Chiamami ancora amore” che meritano di essere visitati almeno una volta nella vita. Stiamo parlando di Roma, la città Eterna per eccellenza, famosa in tutto il mondo per i suoi luoghi e le sue strade ricche di storia e Bracciano, località del Lazio famosa per il lago e che rende il paesaggio ancora più suggestivo. Roma non ha sicuramente bisogno di presentazioni. Dal Colosseo alla Fontana di Trevi, da Piazza di Spagna a Campo dei Fiori, da Piazza Navona all’Altare della Patria fino al Campidoglio, al Pincio e Castel Sant’Angelo, sono tantissimi i luoghi della Capitale che lasciano senza fiato sia quando si giunge in città per la prima volta sia quando ci si torna dopo tanto tempo. Meno conosciuta di Roma, ma altrettanto bella è Bracciano, meta di tanti turisti per il lago e non solo.

Bracciano, perchè scegliere la location della fiction Chiamami ancora amore

Non c’è solo il lago a Bracciano tra i luoghi che meritano di essere visitati. Situata fra la Capitale e Civitavecchia, la località è famosa per il suo meraviglioso Castello Orsini-Odescalchi che il pubblico di Raiuno ha potuto vedere nel corso dei primi episodi di Chiamami ancora amore. All’interno del Castello è presente un museo che può essere visitato dove è possibile scorprirne la sua storia. Visitando il borgo, poi, ci si imbatte nel Duomo di Santo Stefano e nella Chiesa di Santa Maria Novella. Suggestivo, poi, il Belvedere della Sentinella che consente di godere di un panorama mozzafiato. La fiction con Greta Scarano, inoltre, è stata girata anche nella cittadina di Anguillara Sabazia che si affaccia anche sul lago di Bracciano.

