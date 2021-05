Location Chiamami ancora amore serie tv/ Dov’è stata girato? Lago di Bracciano: meta di…

Location: dov’è sta registrata la serie tv Chiamami ancora amore?

Lunedì 3 maggio, in prima serata su Raiuno, debutta la nuova fiction “Chiamami ancora amore” con Greta Scarano, Simone Liberati e con la partecipazione di Claudia Pandolfi, per la regia di Gianluca Maria Tavarelli. Tre prime serate che racconteranno l’evoluzione di una storia d’amore, ma dov’è stata girata la fiction? La location della nuova fiction di Raiuno è lo splendido Lago di Bracciano, località alle porte di Roma, meta molto ambita sia dai turisti che dai lavoratori della recitazione che trovano, in quei luoghi, la location ideale per fiction e film. Bracciano è una delle località più famose del Lazio, famosa non solo per il lago, ma anche Castello Orsini-Odescalchi che sarà visibile anche all’interno delle varie puntate della fiction. Quando si parla di Bracciano, per, non si può non far riferimento al lago che sarà parte integrante della fiction di Raiuno.

Chiamami ancora amore: c’è anche Anguillara Sabazia tra le locack

Il Lago di Bracciano, prima di essere scelto come location della nuova fiction di Raiuno “Chiamami ancora amore” ha fatto da cornice, con alcune scene, anche al kolossal “Leonardo”, ma anche alla fiction attualmente in onda su canale 5 “Buongiorno mamma“. Oltre a Bracciano, però, alcune scene di Chiamami ancora amore sono state girate anche Anguillara Sabazia che si affaccia sul lago di Bracciano ed è un importante centro turistico e balneare. Anguillara è un piccolo gioiello architettonico dotato di bellissime e suggestive piccole spiagge che, d’estate, attirano molti turisti. Chiamami ancora amore, dunque, è pronta a conquistare i telespettatori non solo con la storia, ma anche con gli splendidi luoghi in cui è stata girata.

