LOCATION DOC NELLE TUE MANI 3, DOV’E’ GIRATO?/ Le riprese tra la CityLife e Porta Nuova

Location Doc Nelle tue mani 3: per le riprese scelta ancora Milano

Questa sera vi accompagneremo nel racconto della prima puntata de Doc – Nelle tue mani 3; la serie tv tanto amata dai telespettatori torna questa sera – alle 21:30 su Rai Uno – con i primi due episodi della terza stagione. Vedremo ancora una volta Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti e alle prese con i problemi di amnesia che lo hanno portato a dimenticare anche la sua storia d’amore con Giulia.

I fan di Doc Nelle tue mani 3 saranno curiosi di conoscere la location scelta per le riprese; in linea con le precedenti stagioni, è ancora la città di Milano a dominare la scena. Dalla CityLife a Porta Nuova, passando per altri punti nevralgici dell’hinterland milanese; la fiction targata Rai Uno è stata girata tra le bellezze architettoniche del capoluogo meneghino. In diverse scene sarà dunque possibile apprezzare, tra le tante zone, quelle che ospitano le creazioni residenziali firmate da Zaha Hadid.

Location Doc Nelle tue mani 3: le bellezze milanesi fanno da sfondo alla terza stagione

Come anticipato, anche le precedenti stagioni di Doc Nelle tue mani hanno avuto come scenario le bellezze milanesi tra architetture e luoghi simbolo. La seconda stagione ad esempio ha avuto un ‘focus’ durante le riprese presso la zona dei Navigli e presso l’area in prossimità di Porta Garibaldi.

Sempre nella seconda stagione di Doc Nelle tue mani abbiamo apprezzato alcune riprese svolte a Roma con alcune scene girate anche in zone limitrofe come ad esempio Formello. Per quanto riguarda invece Doc Nelle tue mani 3 buona parte delle scena avranno come scenario – come anticipato – la zona di CityLife; proprio qui sarà situata la casa del protagonista, Andrea Fanti.

