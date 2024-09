Location I Leoni di Sicilia, dov’è stata girata la fiction tra Palermo e dintorni

Sta per iniziare su Rai1 la prima puntata de I Leoni di Sicilia serie di Rai1 incentrata sulla storia della famiglia Florio dall’inizio fino al successo e la vita stravagante di Vincenzo Florio. A colpire l’attenzione, tuttavia, nella nuova fiction di Rai1 non saranno solo le trame dei protagonisti ma anche la location I Leoni di Sicilia. È stata girata, infatti, in luoghi mozzafiato principalmente a Palermo ma anche in altri paesi dei dintorni estremamente caratteristici e ricchi di bellezze monumentali e paesaggistiche.

Nel dettaglio la location de I Leoni di Sicilia è Palermo i grandi palazzi palermitani ospitano gran parte delle vicende famigliari che si dipanano a cavallo tra Ottocento e Novecento. E poi ancora è stata girata più nello specifico in alcuni monumenti in particolare, tra le location troviamo Piazza Pretoria dove è situato il Palazzo delle Aquile, sede all’epoca dell’aristocrazia siciliana. Non possono mancare anche i 4 canti, snodo storico di Palermo, simbolo di una nobiltà ormai in declino. Palazzo Mirto, poi, ha ospitato le scene ambientate dentro casa Florio: in un tripudio barocco, tra arredi e quadri maestosi, il Palazzo è l’emblema della ricca borghesia del tardo ottocento.

Dov’è stata girata I Leoni di Sicilia: location mozzafiato a Cefalù

E non solo Palermo, location I Leoni di Sicilia è anche la splendida Cefalù. Non tutte le scene della serie diretta da Paolo Genovese sono state girate nel capoluogo: il porto della città, ad esempio, è stato ricostruito a Cefalù, comune a pochi passi dalla città. Come riporta Fanpage.it la Capitaneria di Porto, fulcro delle attività commerciali dei Florio, è collocata a Palermo ma è stata a ricostruita a Trapani, nel Villino Nasi, attualmente di proprietà di un consorzio comunale. Altri luoghi che si possono riconoscere nella fiction di Rai1 sono le Saline e la Tonnara di Favignana, denominato “Ex Stabilimento Florio delle tonnare di Favignana e Formica”, realmente acquistata nel 1874 da Ignazio Florio che proprio qui vi stabilì la struttura per la conservazione del tonno. Infine due curiosità, alcune scene de I Leoni di Sicilia sono state girate nel Palazzo Gangi Valguarnera, già sede della scena del ballo tra Angelica e Tancredi nel capolavoro di Luchino Visconti Il Gattopardo. E poi si è deciso di allestire un set fuori dagli studi Videa a Roma per riportare in vita, tra gli altri, la Chiesa, la farmacia e la Bottega di Saguto.