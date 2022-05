Location “La Fortuna”, dov’è stata girata?/ Mini-serie ambientata in Andalusia

Lunedì 30 maggio e martedì 31 va in onda su rai 1 la miniserie “ La Fortuna” nata da una co-produzione americana e spagnola. La storia è basata su un fumetto di Paco Roca a metà tra il genere d’avventura e il dramma. Il protagonista sarà un cacciatore di tesori americano che dovrà sfoderare tutta la sua furbizia per evitare che il governo si appropri del suo bottino.

LA FORTUNA/ Diretta e anticipazioni 30 maggio: Frank chiede l'aiuto del legale Jonas

La nuova serie La Fortuna è stata girata tra l’agosto del 2020 e l’aprile del 2021 principalmente in Spagna, dove è ambientata la maggior parte del racconto in cui Stanley Tucci, il protagonista, si troverà a vivere numerose avventure accanto a molti altri attori di spicco del panorama italiano.

La Fortuna, la nuova serie tv alla caccia di tesori nascosti in Spagna

La principali location di La Fortuna si trovano nella regione di Madrid e nelle province di Cadice, Guadalajara, Coruna e Zaragoza tutti luoghi che hanno leggende e storie di mercanti, misteri e tesori alle spalle.

Stanley Tucci, chi è?/ A caccia dei luoghi più belli d’Italia aspettando 'La Fortuna'

Non solo in Spagna, la nuova serie Rai è stata girata anche negli Stati Uniti, luogo di origine dell’avventuriero da cui è partito alla volta dell’Europa per scoprire i segreti nascosti nel Vecchio Continente.

LEGGI ANCHE:

La Fortuna storia vera?/ Serie ispirata a "Il Tesoro del Cigno Nero", vita del diplomatico Guillermo Corral

© RIPRODUZIONE RISERVATA