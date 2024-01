Location La lunga notte: dov’è stata girata?/ Le ville e le residenze di spicco di Roma nella fiction di Rai1

Location La lunga Notte: la fiction di Raiuno girata a Roma

E’ Roma la città che fa da cornice alle vicende de “La lunga notte – La caduta del Duce“, la fiction di Raiuno dedicata agli ultimi giorni di Benito Mussoli e al destino cruciale dell’Italia. La fiction è stata girata nella capitale nel novembre 2022 e si sono protratte per 15 settimane. Roma svolse, all’epoca, un ruolo fondamentale per le vicende politiche dell’Italia e non poteva che essere la capitale con le sue ville e le sue residenze di spicco il luogo ideale per girare la fiction. Il regista Giacomo Campiotti ha voluto rendere reale tutto ciò che viene raccontato nella fiction decidendo, così, di girare la serie nei contesti e nei luoghi abitati dai protagonisti.

Una delle ville che rendono suggestiva la location de La lunga notte è la villa che si trova vicino alle Terme di Caracalla a Roma e che è stata la casa di Dino Grandi. Oggi è la sede della Fondazione Museo Alberto Sordi e non è aperta al pubblico.

Le altre ville della location de La lunga notte

La villa nel quartiere Parioli in cui vivevano Edda e Galeazzo Ciano è stata utilizzata per le riprese de La lunga notte. Dopo la morte di Ciano, nel 1944, Edda Mussolini vi abitò da sola fino agli anni ’50 e ‘6o e negli anni Settanta, dopo il trasferimento di Edda in un’altra residenza nel quartiere Parioli, la villa fu venduta.

Benito Mussolini, invece, durante i suoi anni al potere, ha vissuto a villa Torlonia, una sontuosa residenza nel quartiere Nomentano a Roma. Dopo la cattura del Duce, la villa fu occupata dalle truppe alleate. Luogo importante per quelle pagine di storia italiana fu anche Villa Ada al cui interno risiedeva il Re Vittorio Emanuele III di Savoia.













