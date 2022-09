Location matrimonio Marcell Jacobs e Nicole Daza/ Dove si sposeranno e quando

Fiori d’arancio per Marcell Jacobs e Nicole Daza: la location delle nozze

Dopo la romantica proposta di matrimonio, Marcell Jacobs e Nicole Daza convoleranno a nozze sabato 17 settembre. I due futuri sposi hanno fatto trapelare quale sia la location del matrimonio, tramite alcune storie di Nicole sui social. La cerimonia si terrà a Torre San Marco di Gardone Riviera.

Matrimonio Marcell Jacobs e Nicole Daza, tutte le curiosità/ Invitati, data e abito

Torre San Marco è una splendida location per venti, matrimoni e altro che si affaccia sul Lago di Garda. Non potevano scegliere un luogo più suggestivo, non solo per il suo valore storico per essere stata acquistata dal poeta D’Annunzio, ma anche per il suo impatto estetico che la rende il centro della “movida”.

Jacobs: "Sudo e soffro per fare la storia"/ "Da bambino sognavo di essere una guida"

La storia di Torre San Marco di Gardone Riviera

La splendida location scelta da Marcell Jacobs e Nicole Daza per il loro matrimonio, ha un’importante valore storico oltre che estetico. Sulla pagina ufficiale del posto si legge: “Originariamente avente funzione di torre-osservatorio, è acquistata nel 1925 dal poeta Gabriele D’Annunzio, che dallo stile neo-gotico tedesco originario la trasforma in un prolungamento del Vittoriale in stile veneziano-militare, cambiandone anche il nome da Torre Ruhland a Torre San Marco. Tale trasformazione fu affidata a Giancarlo Maroni, già progettista del Vittoriale.”

Marcell Jacobs oro in finale 100 metri/ Europei atletica 2022: vince con 9.95"!

E ancora: “Nel periodo dal 1943-44 la Torre fu inoltre luogo di incontri tra Claretta Petacci e Mussolini, che conobbe la Torre per esserci stato con D’Annunzio.” Poi è riportato: “Oggi la struttura è caratterizzata da un’ampia zona piano bar al piano terra, da un raffinato locale adibito a vineria al primo piano e da un suggestivo giardino dedicato a banchetti, cerimonie e show area per eventi.”

Perchè Marcell Jacobs e Nicole Daza hanno scelto Torre San Marco

Sicuramente la location è suggestiva, romantica e ha un valore storico, ma questi non solo i soli motivi che potrebbero aver spinto Marcell Jacobs e Nicole Daza a scegliere proprio Torre San Marco.

Il Lago di Garda non è, infatti, molto lontano dai luoghi in cui il campione olimpico dei 100 metri è cresciuto. Nato a El Paso, Texas, si è trasferito in Italia con sua madre Viana quando era molto piccolo e hanno vissuto tra Castiglione e Desenzano. Dunque, questi luoghi avrebbero per il velocista anche un valore affettivo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA