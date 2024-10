Dov’è ambientato Se mi lasci non vale di Rai 2: la location del reality

Se mi lasci non vale è il nuovo format di Rai 2 che ha come obiettivo quello di portare in scena le storie d’amore di coppie che sono però in crisi. Un programma che sta facendo discutere sin dal suo annuncio, in quanto molti hanno trovato il suo funzionamento molto simile a Temptation Island, reality della coppie di Canale 5. Se il programma condotto da Filippo Bisciglia è ambientato in un bellissimo villaggio in Sardegna, l’Is Morus Relais, Se mi lasci non vale ha come location una villa che si trova alle porte di Roma.

Al momento, non è stata resa nota la città precisa in cui si trova la villa, ma sappiamo che si tratta di una location molto vasta, con ampi giardini e luoghi in cui le coppie possono confrontarsi nella totale privacy. D’altronde, l’uso di questo tipo di location per reality è sempre più diffuso negli ultimi anni.

Quali altri reality sono ambientati in una villa

Anche altri programmi, come La Pupa e il Secchione, hanno deciso di ambientare i giochi delle coppie in gara e il format stesso all’interno di una villa con tutti i confort e piscina annessa. Una decisione che rende possibile allo spettatore vivere la quotidianità dei protagonisti che, non essendo all’interno di uno studio, vivono le situazioni e le esperienze proposte in modo più naturale e spontaneo. Altro reality che ha usato questo espediente e che per alcuni tratti ricorda Se mi lasci non vale di Rai 2 è il programma Ultima Fermata, ambientato proprio all’interno di una villa e dedicato a coppie in crisi o, comunque, con problematiche da risolvere.