Se mi lasci non vale, 1a puntata 21 ottobre 2024: di cosa parla l’esperimento sociale con Luca Barbareschi

Oggi 21 ottobre 2024 debutta l’esperimento sociale di Luca Barbareschi, il docureality “Se mi lasci non vale“, su Rai 2. Una novità targata Rai che punta a proporre un format sulla falsa riga di Temptation Island e che vedrà alcune coppie convivere insieme per quasi due mesi affrontando alcune sfide per vedere se l’amore tra i partner è solido o se conviene separarsi. Secondo le anticipazioni, Se mi lasci non vale sarà un progetto interessante e pieno di emozioni studiato e promosso da Direzione Prime Time con Verve Media Company.

Luca Barbareschi condurrà Se mi lasci non vale, un’innovazione assoluta di Rai 2 con un format mai visto prima nel palinsesto. Diverse coppie in crisi che vogliono mettere alla prova il loro amore si metteranno in gioco per capire se la loro relazione è finita o se c’è speranza di continuare. Dopo una serie di provini e una selezione coi fiocchi, i partner si troveranno a convivere insieme in una villa in periferia a Roma con le telecamere costantemente attive per un mese e mezzo. Presentato come un esperimento sociale, Se mi lasci non vale sarà un docureality rivoluzionario pieno di passione e sentimento. Ma andiamo a scoprire tutti i dettagli di questo nuovo programma con Luca Barbareschi alla conduzione.

Se mi lasci non vale, come funziona: format e coppie

Come ci ha più volte dimostrato Temptation Island, l’amore di una coppia ha bisogno di essere messo alla prova per scoprire se è ancora vivo o se invece è il caso di lasciarsi e iniziare una nuova vita senza il partner. Insomma, anche Se mi lasci non vale ci racconterà i lati più oscuri dei concorrenti ma sotto una chiave diversa: a differenza dei reality che già conosciamo, si tratterà di un vero e proprio esperimento sociale, anche perchè in questo caso non ci saranno tentatori e tentatrici, ma ogni partecipante verrà coinvolto in un percorso per riscoprire l’amore e la complicità di coppia.

Il format è molto semplice: per quattro settimane i fidanzati e le fidanzate vivranno in una villa e verranno sottoposti a numerose prove con l’obiettivo di vedere se il rapporto di coppia è ancora solido. Infatti, ogni sfida sarà studiata appositamente per aiutare ognuno di loro a risolvere i problemi con tanto di confronti mirati tramite coach, psicologi ed esperti di tantra, la disciplina orientale volta a raggiungere un erotismo profondo. A differenza di quanto capita a Temptation Island, in questo caso ogni coppia vivrà insieme e spesso sarà invitata ad avere discussioni per risolvere i problemi.

Se mi lasci non vale, quando e dove vedere il reality?

Psicologi, mental coach e professionisti lavoreranno per ben quattro settimane a stretto contatto con le coppie di Se mi lasci non vale. Alla conduzione Luca Barbareschi oggi concorrente di Ballando con le stelle, che li porterà fino all’ultima puntata, in cui dovranno prendere la decisione più difficile, quella di restare insieme o lasciarsi per sempre. Rai ha creato un format che vuole concentrarsi sulle tecniche e le prove per ritrovare la complicità nella relazione, ispirando anche chi è a casa a migliorare il rapporto con il partner. Luca Barbareschi ci accompagnerà per ben cinque puntate emozionanti su Rai 2 a partire da oggi, lunedì 21 ottobre 2024 dalle 21.20.