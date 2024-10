Torna l’appuntamento con una delle fiction più apprezzate degli ultimi anni: Storia di una famiglia perbene 2 – in onda questa sera 11 ottobre 2024 su Canale 5 – mira a bissare il successo della prima stagione e sicuramente un valore aggiunto, ancora una volta, sarà la location prescelta. Per i più curiosi e per chi spera che siano ancora i luoghi suggestivi della Puglia ad aver veicolato le emozioni della fiction, scopriamo dove è stata girata Storia di una famiglia perbene 2.

Storia di una famiglia perbene 2, anticipazioni puntata oggi 11 ottobre 2024/ Michele aggredito: morirà?

La location di Storia di una famiglia perbene 2 vanta tra gli scenari naturali e urbani più suggestivi e particolari dell’intero Paese. Le riprese della prima stagione risalgono al periodo tra primavera ed estate del 2021 e la località prescelta fu la bellissima Puglia. Diverse le città e i luoghi iconici della regione abilmente ripresi dalla fiction per una location che ha reso ancora più profondo e intenso il racconto della trama in tutte le sue sfaccettature.

Endless Love anticipazioni turche prossime puntate/ Perchè Asu ha ucciso Ozan? Svelata l'agghiacciante verità

Dove è stata girata Storia di una famiglia perbene 2: le location pugliesi tra città e paesaggi

Da Monopoli a Bisceglie, passando per Molfetta e Giovinazzo; queste alcune delle location di Storia di una famiglia perbene 2 con le riprese dedicate non solo alle aree urbane ma anche al patrimonio paesaggistico della Puglia. Località che tra l’altro non erano presenti nella prima stagione della fiction, salvo il caso di Monopoli che, perdonerete il gioco di parole, ha monopolizzato buona parte delle scene dove è stata girata Storia di una famiglia perbene 2.

Porto Vecchio, località simbolo di Monopoli, ha accolto le scene forse più suggestive e rilevanti della fiction: tra le location di Storia di una famiglia perbene 2 spicca però la Cala Sant’Andrea così come il Torrione Passari. Le ambientazioni prescelte hanno dunque offerto un valore aggiunto alla sceneggiatura; lo dimostra il numero smisurato di ricerche su dove è stata girata Storia di una famiglia perbene 2, segno di come gli appassionati siano rimasti colpiti dalla location.

Anticipazioni Endless Love, puntate 11-17 ottobre 2024/ Svelato come Kemal scopre che Deniz è sua figlia