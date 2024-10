Anticipazioni Storia di una famiglia perbene 2, 1a puntata di oggi 11 ottobre 2024: Maria e Michele aspettano un bambino!

A tre anni di distanza dalla prima stagione andata in onda nel 2021 questa sera torna in onda la fiction di Canale5 con protagonisti Giuseppe Zeno e Simona Cavallari. La serie tratta dai romanzi di Rosa Ventrella è ambientata nella Bari tra gli anni ’80 e ’90 e ruota attorno all’amore contrastato di due giovani: da una parte Maria, figlia di un pescatore umile ma perbene e dall’altra Michele figlio di un boss mafioso. E dalle anticipazioni Storia di una famiglia perbene 2 si scopre che cosa succederà nella 1a puntata in onda oggi, venerdì 11 ottobre 2024.

Nel dettaglio, la puntata di oggi di Storia di una famiglia perbene 2 si apre con Michele in carcere per i crimini che ha commesso insieme alla sua famiglia anche se alla fine sarà l’unico a pagare. Maria è incinta e sta portando avanti la gravidanza da sola, per sua fortuna potrà contare sull’aiuto della mamma Teresa e del papà Antonio che in queste nuove puntata sarà più calmo e addolcito. Il bosso Nicola Straziota, invece, sarà latitante ma nonostante questo continuerà con i suoi traffici illeciti anche se dovrà fare i conti con un nuovo boss Guido Palmisano, promessa della criminalità disposto a tutto pur di prendere il suo posto.

Storia di una famiglia perbene 2, anticipazioni puntata di oggi: Michele aggredito in carcere

Le anticipazioni Storia di una famiglia perbene 2 rivelano che la vita in carcere per Michele sarà tutt’altro che facile e subirà una violenta aggressione: morirà o riuscirà a cavarsela? La famiglia De Santis da parte sua continuerà a fare di tutto per difendere la sua gente e il suo quartiere dalla malavita e dalla criminalità organizzata. Antonio man mano diventerà un punto di riferimento per il quartiere mentre Maria cercherà di tenere i giovani lontani dalla malavita con attività ricreative come il teatro e la letteratura.

Nel cast di Storia di una famiglia per bene 2 ritroviamo gli attori della prima stagione: Antonio De Santis, impersonato da Giuseppe Zeno, sua moglie Teresa che invece ha il volto di Simona Cavallari, Maria è Federica Torchetti mentre Michele è Carmine Buschini. E poi ancora a vestire i panni del boss Nicola Straziota c’è Vanni Bramati mentre Guido Palmisano ha il volto di Alessandro Pess. Alex Lorenzin è Francesco Falco, Sonia Aquino è Angelica Straziota, Elia Marangon è Alessandro Zarra.

Storia di una famiglia perbene 2, quando va in onda e come vederlo in diretta streaming

Svelate tutte le anticipazioni di Storia di una famiglia perbene 2 non resta che ricordare che la nuova stagione della fiction è composta da quattro puntate che andranno in onda ogni venerdì a partire dalle 21.35 circa su Canale5. È possibile seguire le puntate anche in diretta streaming su Mediaset Infinity mentre dopo la messa in onda le puntate saranno disponibili sul catalogo. La precedente stagione ha ottenuto degli ascolti più che buoni con una media del 17.5% di share con 3 496 000 per sapere, invece, come verrà accolta questa stagione è necessario attendere la puntata di questa sera.