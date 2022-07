LOGAN PAUL IN WWE/ Firmato nuovo contratto, sfiderà The Miz a Summerslam! (Wrestling)

Logan Paul in WWE, firmato un nuovo contratto

Il calciomercato estivo è appena cominciato ma anche nel mondo del wrestling le varie compagnie sono sempre a caccia di nuovi rinforzi per migliorare i propri roster ed in questo senso si potrebbe collocare il ritorno di Logan Paul in WWE. Lo youtuber aveva già presenziato a Wrestlemania 38 di quest’anno quando aveva preso parte ad un tag team match insieme con The Miz per sfidare Dominik e Rey Mysterio nell’aprile del 2022, salvo poi essere colpito a tradimento pure dal suo stesso compagno per la gioia del pubblico.

Abbandonata la carriera di pugile dilettantistico dopo una sconfitta ed un pareggio a differenza del fratello Jake, diventato professionista, il 30 giugno 2022 Logan Paul ha dunque firmato un nuovo contratto con la compagnia di Stamford come si legge nella nota ufficiale emessa dalla federazione: “Logan Paul è ufficialmente tornato dopo aver firmato un contratto con la WWE all’inizio della settimana. La megastar di YouTube ha usato i social media per dare la notizia e condividere le foto della sua visita al quartier generale della WWE.”

Logan Paul in WWE, il ritorno dopo Wrestlemania

Il ritorno di Logan Paul in WWE è di sicuro un’operazione che va ad imitare diverse situazioni simili accadute in passato. Nel mondo del wrestling sono stati spesso invitati vari atleti e personaggi provenienti da altri contesti come ad esempio Bad Bunny, cantante che ha lottato sia a Wrestlemania 37 che nella Royal Rumble di quest’anno. Il patron Vince McMahon ha poi un vero e proprio pallino per queste trovate, non sempre apprezzate dai fan che preferirebbero vedere impiegati dei veri e propri lottatori nei vari show della WWE.

Quel che è certo è che Logan Paul dovrebbe aver messo nel mirino proprio The Miz con l’obiettivo di vendicarsi dello smacco subito e l’occasione per ottenere la sua vendetta è rappresentata da Summerslam 2022, il pay-per-view in programma il prossimo 30 luglio al Nissan Stadium di Nashville.

