Lol 3, spoiler: Chi è il vincitore?/ Clamoroso colpo di scena allo “scontro” finale

Lol 3, decretato il vincitore: una proposta “bizzarra” e la decisione sul montepremi da 100mila euro

La terza edizione di Lol 3 è giunta all’epilogo e tantissimi appassionati non vedono l’ora di scoprire chi è riuscito a conquistare la vittoria finale senza cadere nella “trappola” della risata. Come risaputo, il format è offerto da Amazon Prime e la puntata finale è già pronta per essere gustata; proprio oggi sono state inserite le due puntate finali e alla sfida tra gli ultimi due contendenti è accaduto qualcosa di mai visto nelle edizioni precedenti.

Osservando il cast della terza edizione di Lol sarebbe stato difficile elaborare a priori un possibile vincitore; tutti gli elementi del cast sono da considerare dei campioni della comicità e riuscire a trattenere anche solo un accenno di sorriso sembrava qualcosa di impossibile. Ebbene, a contendersi la vittoria finale si sono ritrovati faccia a faccia Fabio Balsamo dei TheJackal e Luca Bizzarri, noto per il suo duo con Paolo Kessisoglu. I due hanno tentato il tutto per tutto, giocandosi tutte le carte nascoste a colpi di battute inedite e goliardica immaginazione; l’esito però ha sorpreso tutti.

Luca Bizzarri e Fabio Balsamo: colpo di scena all’ultimo atto di Lol 3

A dispetto degli sforzi, sia Luca Bizzarri che Fabio Balsamo sono riusciti a resistere fino all’ultimo trattenendo ogni accenno di ilarità. Il premio da 100mila euro – da destinare in beneficenza – era lì ad un passo ma ogni tentativo di agguantarlo è risultato vano anche ad oltranza. Alla fine, entrambi gli showman della comicità hanno deciso di rompere gli indugi proponendo qualcosa di assolutamente inedito quanto geniale. Tutto è partito da Luca Bizzarri: “Senti, ma perchè non facciamo una cosa? La mia paura è che stiamo qua fino alle quattro del mattino. Io non posso più fare niente per farti ridere e nemmeno tu: visto che abbiamo fatto questo giro insieme, perchè non facciamo a metà?“.

La proposta di Luca Bizzarri ha lasciato di stucco tutti, compresi Fedez e Frank Matano. “Io ho un’associazione a cui tengo molto e credo tu anche. Non le daremo 100, le daremo 50, ma credo che saranno contenti lo stesso“. Alle parole del comico, Fabio Balsamo non ha mostrato la minima esitazione, anzi: “E’ una cosa stupenda” – ha affermato – e una volta fatto partire un conto alla rovescia si sono liberati in contemporanea ad una fragorosa risata. Entrambi sono stati dunque decretati vincitori e avranno l’onore di dividersi il ricco montepremi da 100mila euro.











