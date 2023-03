Antonella Fiordelisi svela: “Senza Edoardo sarei stata più forte”/ “Con il gruppo…”

Antonella Fiordelisi ammette: “Ho sofferto la separazione da Edoardo, ma se non ci fosse stato…”

La convivenza nella Casa del GF Vip è tra le difficoltà più ardue del reality, complici le diversità caratteriali tanto quanto la complicità. Proprio su quest’ultimo punto si è espressa Antonella Fiordelisi che, parlando con Alberto De Pisis, si è lasciata andare ad alcuni ragionamenti sul suo percorso al netto della sua storia d’amore con Edoardo Donnamaria. “Io fortunata? Da un lato non avrei sofferto della separazione se non ci fosse stato amore: sarei stata più forte. Se sei abituato a fare un percorso da solo, come io stavo facendo inizialmente quando ancora non ero fidanzata con Edo, i problemi ci sarebbero stati fino ad un certo punto…“.

Chiaro il pensiero di Antonella Fiordelisi, che sottolinea come le difficoltà maggiori nel corso della sua strada al GF Vip le abbia incontrate proprio in virtù dei contrasti di coppia piuttosto che per il percorso in sé. “Sono stati più i problemi nel rapporto di coppia che mi hanno fatto stare male, al di là delle discussioni avute con altri: non mi hanno mai fatto stare male tranne quando c’era il discorso del gruppo ed Edoardo non mi difendeva…“.

Antonella Fiordelisi, il pensiero sui rapporti sentimentali al GF Vip: “Ci sono pro e contro, Micol e Tavassi…”

Dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria e la rassegnazione di vivere le ultime settimane del GF Vip senza la sua dolce metà, Antonella Fiordelisi riesce – forse per la prima volta – ad analizzare in maniera lucida il suo rapporto di coppia vissuto sotto i riflettori. “Avere una storia qui dentro può avere pro e contro: nel caso di Micol ed Edoardo Tavassi ci sono solo pro. Non hanno avuto problemi di coppia, sono tranquilli; non è sempre così una relazione, per me è impossibile.

Al fine di avvalorare la sua tesi in merito alle difficoltà evidenti di vivere un rapporto così importante in un contesto come il GF Vip, Antonella Fiordelisi aggiunge ulteriori dettagli in merito agli ostacoli affrontati con Edoardo Donnamaria. “Gli altri non hanno avuto i nostri crolli emotivi, io e lui invece ne abbiamo avuti vari in questo percorso. All’inizio io ero molto più forte, i primi due mesi: non me ne fregava nulla e litigavo con tutti, la prendevo più sul gioco…”. Si conclude così la clip pubblicata dalla pagina ufficiale del Grande Fratello Vip, che mette dunque in evidenza come al netto di tutto Antonella Fiordelisi sia ben consapevole di aver vissuto un percorso tanto ricco quanto difficile al GF Vip.











