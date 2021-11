LOL: Chi ride è fuori 2, il cast ufficiale/ Nomi: da Virginia Raffaele a Mago Forest

LOL: Chi ride è fuori 2, appuntamento al 2022: oggi Amazon Prime Video ha annunciato il cast che prenderà parte alla seconda stagione del fortunato comedy show. Questo l’elenco dei dieci concorrenti: Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni.

Comici di grande spessore per LOL: Chi ride è fuori 2, dunque, mentre Fedez è stato pienamente confermato al timone dello spettacolo. Al suo fianco, al posto di Mara Maionchi, troveremo Frank Matano, tra i grandi protagonisti della prima edizione. Ricordiamo che i concorrenti si sfideranno a rimanere seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente, a far ridere i loro avversari, per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico scelto da chi vincerà.

LOL: Chi ride è fuori 2, il cast ufficiale

LOL: Chi ride è fuori 2 avrà l’arduo compito di mantenere gli elevati standard della prima edizione, amata da una larga fetta di pubblico. Uno show da record, in termini di pubblico, e attesissimo: le premesse sono ottime e non ci resta che scoprire la data d’uscita di questa seconda stagione. Nicole Morganti, head of Amazon Originals, Italia, ha spiegato: “LOL: chi ride è fuori torna con un cast estremamente ambizioso e diversificato, affiancando alcuni senatori della comicità a nuove leve e outsider del divertimento. La prima edizione è stata molto più di un successo televisivo, rivelandosi un vero e proprio fenomeno sociale; oltre alla straordinaria viralità sul web, alcune delle gag e dei momenti cult del programma sono entrati nelle conversazioni comuni degli italiani, nelle famiglie, nelle scuole e persino negli ambienti di lavoro. La nostra più grande soddisfazione è aver realizzato un prodotto trasversale e pop senza aver rinunciato alla qualità produttiva, una sfida molto complessa soprattutto per un programma comico, genere con il quale non è facile soddisfare un pubblico così vasto e variegato. Per questa seconda edizione la voglia di sperimentare passa anche attraverso la scelta di un cast di concorrenti equamente suddiviso tra donne e uomini, per infrangere ogni cliché sulla comicità. Grazie al nostro partner produttivo Endemol Shine Italy che sposa la filosofia degli Amazon Studios di alzare sempre l’asticella. Grazie anche a Fedez che ha creduto da subito in LOL e che non vediamo l’ora di ritrovare come host e arbitro affiancato da Frank Matano, che tanto ci ha fatto ridere nella prima edizione. Un ringraziamento va anche a Mara Maionchi, che questa volta non ha potuto essere dei nostri, ma che siamo certi sarà una delle nostre più grandi fan”.

