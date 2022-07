LOL pazza del mio migliore amico/ Su Italia 1 il film con Demi Moore e Miley Cyrus

LOL pazza del mio migliore amico, film di Italia 1 diretto da Lisa Azuelos

LOL pazza del mio migliore amico va in onda su Italia 1 a partire dalle ore 14.15 di oggi, 31 luglio 2022. Si tratta di un film del 2012 diretto da Lisa Azuelos e remake di Lol Il tempo dell’amore diretto dalla stessa autrice. della durata di 97 minuti vede nel cast attori importanti come Miley Cyrus, Demi Moore, Ashley Hinshaw, Douglas Booth, Jay Hernandez, Ashley Greene, Adam Gary Sevani, George Finn, Lina Esco e molti altri ancora.

Il primo trailer italiano è stato diffuso nel luglio del 2012 esattamente dieci anni fa per arrivare nelle sale italiane il 17 agosto distribuito da MovieMax. La critica cinematografica l’ha pungolato molto, ma gli incassi a livello mondiale sono stati interessanti, oltre i 18 milioni di dollari. Rimane un film adatto per un pubblico molto giovane e che ha voglia di emozionarsi di fronte a una storia d’amore consueta e non straordinaria ma proprio per questo eccezionale.

LOL pazza del mio migliore amico, la trama del film

Leggiamo la trama di LOL pazza del mio migliore amico. Lola viene lasciata dal suo ragazzo all’inizio dell’anno scolastico e nonostante a 17 anni abbia tutta la vita davanti si trova a dover subire offese e insulti da parte del suo ex. Il suo migliore amico Kyle la consola visto che i due hanno un rapporto straordinario.

Attraverso un malinteso i due però litigano visto che la ragazza aveva iniziato a provare qualcosa in più di una semplice amicizia. Il padre di Kyle lo mette in punizione, per qualcosa che non ha fatto, rompendogli la chitarra e sequestrandogli pc e cellulare.

L’unico motivo per arrivare a Lola, con la quale vuole fare assolutamente pace, sono gli amici anche se non tutti si mettono a disposizione. Sarà Lola a capire di aver sbagliato, di aver frainteso, e tornerà dal ragazzo in una situazione che potrebbe far scoppiare un nuovo amore.











