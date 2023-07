LOLLO E ALE PROPOSTA D’AMORE A TEMPTATION ISLAND 2023?/ I due pronti ad uscire insieme

A Temptation Island 2023 prosegue la conoscenza tra Lollo e Ale. I due sono sempre più intimi e non si nascondono più, anzi vivono la loro conoscenza liberamente dinanzi alle telecamere. Il fidanzato Federico è incerto e pensa che sia tutto architettato per farlo ingelosire: “ha preso uno per farmi ingelosire, sicuramente le piace, ma all’improvviso fa tutto questo no”. Intanto nel villaggio dei fidanzati Federico continua a denigrare la fidanzata confessando di non essere innamorato e di volersi vivere la sua libertà.

Cosa succederà tra i due, ma soprattutto cosa succederà tra Lollo e Ale? Prima del falò di confronto con il fidanzato Federico, Ale incontra il single tentatore Lollo. “Me lo hai promesso? Che devi andare la forte e decisa e serena, non devi avere paura di niente e nessuno ok?” dice Lollo ad Ale che replica “promesso”. Un lungo abbraccio prima del falò finale. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

La sesta di Temptation Island 2023 potrebbe essere l’ultima ‘da coppia’ per Ale e Federico. Il loro percorso è stato tra i più complessi e anomali di questa edizione e potrebbe concludersi senza alcun lieto fine, cosa d’altronde coerente con quanto visto finora in TV. Questo perché entrambi hanno palesato un forte interesse per un tentatore. Se Federico è sempre più attratto da Carmen, Ale è invece totalmente presa da Lollo. La 31enne ha d’altronde già superato un punto di non ritorno concedendo al tentatore un appassionato bacio che Federico non ha ancora visto.

Un bacio quello tra i due che ha portato Ale a nuove consapevolezze e alla decisione di chiedere il falò di confronto immediato con Federico, da lui rifiutato. Una scelta che ha scatenato una nuova fase nel percorso della coppia: quella di vivere i giorni che restano senza rimpianti, godendo di ogni emozione con i rispettivi tentatori.

È al fronte di questa decisione che l’ultima puntata di Temptation Island 2023 potrebbe portare Ale a lasciarsi andare del tutto tra le braccia del single Lollo. Lorenzo Di Curzio, questo il nome completo del tentatore, ha d’altronde mostrato di essere attratto dalla 31enne, atteggiamento che potrebbe incoraggiare Ale a fare quel passo in più nei suoi confronti. Non è escluso che la puntata di questa sera si concluda con Ale e Federico che si dicono addio e con entrambi che raggiungono i rispettivi single con la proposta di continuare una conoscenza a telecamere spente. Un finale come quello di Mirko e Perla, ma con premesse ancora più solide visto il percorso fatto finora. Lollo accetterà di conoscere Ale fuori e iniziare una frequentazione? C’è chi teme che il tentatore possa averla solo illusa, mirando invece al trono di Uomini e Donne.

