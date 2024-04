Lombardia, 319 milioni di euro per 19 nuove opere viabilistiche/ “I collegamenti diverrànno più efficienti”

La Regione Lombardia investe pesantemente nelle infrastrutture e lo ha comunicato nella giornata di ieri. Nel dettaglio sono stati messi a disposizione 319 milioni di euro per 19 nuove opere viabilistiche oltre a 120 milioni di euro per la manutenzione di quelle esistenti. I numeri sono stati svelati, come si legge su Lombardianotizie.online, nell’ambito della presentazione del Contratto di programma tra Anas e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, approvato dal Cipess. “Il Contratto – le parole del presidente Attilio Fontana – mette nero su bianco opere fondamentali fortemente volute dalla Regione e per le quali ci siamo spesi affinchè fossero inserite nella programmazione della società statale Anas. Abbiamo ascoltato i territori e ci siamo fatti interpreti delle loro necessità. Si tratta di interventi strategici che efficienteranno la viabilità in Lombardia a beneficio dei cittadini e del sistema economico-produttivo”.

Presente anche Claudia Maria Terzi, assessore regionale alle Infrastrutture, che ha spiegato come l’inserimento delle opere nel Contratto di Anas, “rappresenta una garanzia rispetto al reperimento dei finanziamenti necessari alla loro realizzazione”, sottolineando come diverse opere sono già state finalizzate e appaltate, mentre altre lo saranno nei prossimi anni: “Come Regione – ha proseguito – continueremo a monitorare l’iter degli interventi e lavorare col Governo per raggiungere gli obiettivi comuni. Il Cdp di Anas inoltre è uno strumento flessibile che può essere aggiornato e integrato con ulteriori interventi”.

LOMBARDIA, 319 MILIONI DI EURO PER 19 NUOVE OPERE VIABILISTICHE: “LE OLIMPIADI 2026…”

Ricordata poi l’importanza delle infrastrutture in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina che si terranno nel 2026: “Non dimentichiamo che alle opere incluse nel documento si aggiungono anche le infrastrutture stradali finanziate in chiave Olimpiadi 2026, opere funzionali ai Giochi ma anche essenziali e necessarie per il sistema viario lombardo”.

Fra le infrastrutture principali in programma in Lombardia, anche quelle sottolineate da Marco Turco, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio, precisamente i lavori di collegamento tra la Strada Statale 11 a Magenta e la Tangenziale Ovest di Milano – Variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede del tratto Abbiategrasso Vigevano fino al ponte sul fiume Ticino: 1° stralcio da Magenta a Vigevano – Tratta A. Per l’elenco completo delle opere vi rimandiamo al link che trovate qui.

