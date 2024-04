Regione Lombardia, 30 milioni di euro di investimenti in IA/ “Così invertiamo il trend dell’Italia”

La regione Lombardia crede fermamente nell’intelligenza artificiale ed è per questo che ha messo a disposizione un fondo da 30 milioni di euro destinato allo sviluppo di modelli basati sull’IA da utilizzare in vari campi. Lo ha annunciato nella giornata di ieri Lombardianotizie.online, attraverso un Tavolo “tecnico” a cui hanno preso parte più di 100 esperto, fra cui l’assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi.

“Lo facciamo senza paura, ma con grande senso di responsabilità – ha spiegato l’assessore, come si legge su Lombardianotizie.online – mettendo subito sul piatto 30 milioni di euro. Il nostro è un territorio che ha l’innovazione nel DNA e sappiamo che siamo già immersi in un’era di transizione e trasformazione, che porta con sé sfide inedite”. Attraverso l’intelligenza artificiale si aiuterà a fare crescere il PIL ma ci riusciranno soprattutto coloro che saranno stare al passo con i tempi. Oggi l’Italia “non sta ancora tenendo il ritmo”, sottolinea il portale, visto che il nostro Paese è ben lontano dalla classifica dei Paesi che più hanno investito in IA negli ultimi 5 anni. La regione Lombardia vuole quindi invertire il trend nazionale, per provare a recuperare il gap e spostare l’asticella verso l’alto.

REGIONE LOMBARDIA, 30 MILIONI DI EURO DI INVESTIMENTI IN IA: “SOSTERREMO INIZIATIVE AUDACI”

“Abbiamo a disposizione un tessuto di fondi di investimento attenti e pronti a sostenere iniziative audaci, università e centri di ricerca che – ha spiegato ancora l’assessore – sono fucine di talenti e ricerca, ospedali riconosciuti a livello mondiale capaci di ricerca traslazionale avanzata, grandi aziende che sono leader nei loro settori e un ecosistema di startup unico nel panorama italiano”.

“Su questi asset – ha proseguito – vogliamo consolidare la nostra capacità competitiva sull’intelligenza artificiale e il nostro posizionamento strategico a livello globale”. A luglio ci saranno gli Stati generali dell’Intelligenza Artificiale in Lombardia per fare il punto sui progressi nel campo, si spera ovviamente positivi.

