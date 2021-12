Lombardia bollettino coronavirus 31 dicembre/ Tasso positivi 17%, 2022 in zona gialla

Con l’arrivo del nuovo anno, la Lombardia si appresta ad entrare in zona gialla: l’aumento esponenziale dei contagi da coronavirus negli ultimi 7 giorni – dovuti in gran parte alla variante Omicron – pongono la Regione amministrata da Attilio Fontana al centro della quarta ondata Covid. Il bollettino del 30 dicembre registrava l’aumento di 39.152 casi di contagio, con 36 morti (35.044 da inizio pandemia) e un tasso di positività che cresce fino al 17%.

Il numero dei tamponi processati è stato solo ieri di quasi 230mila, con 2.619 nuovi guariti-dimessi: ad oggi in Lombardia sono positivi al Covid-19 ben 215.154 cittadini. Di questi, 213.119 sono in isolamento domiciliare, 1.831 sono ricoverati in reparti Covid, 204 in terapia intensiva (+13). A livello provinciale, le realtà più colpite dall’aumento di contagi ieri sono state Milano, Monza, Bergamo, Brescia; le meno toccate Lecco, Lodi, Mantova, Sondrio.

CORONAVIRUS LOMBARDIA, IN ARRIVO LA ZONA GIALLA

È prevista nelle prossime ore l’ultima cabina di regia dell’anno 2021, con la Lombardia che salvo sorprese dovrebbe entrare in zona gialla da lunedì 3 gennaio: a livello di regole anti-Covid, con l’ingresso in vigore delle nuove norme approvate lo scorso 29 dicembre nel Decreto Covid e ancora prima nel Decreto Festività, non cambia sostanzialmente nulla per la vita dei cittadini tra zona bianca e gialla (dato che ora è obbligatoria la mascherina all’aperto anche in zona bianca). Gli ultimi dati presentati in Cabina di regia vedono la Lombardia sforare tutti e tre i criteri per il passaggio in giallo: incidenza molto sopra i 50 ogni 10mila abitanti (siamo sui 600-700), 17,5% per i ricoveri in degenza (superata la quota di 15%) e 13,3% il tasso di ricovero in terapia intensiva (superato il 10%). Un dato impressiona e fa capire bene quanto l’incidenza dei vaccini abbia comunque limitato i danni per la pressione ospedaliera: un anno fa in piena seconda ondata i nuovi contagi erano 1673 (oggi quasi 40mila), eppure in ospedale vi erano 481 terapie intensive e 3.617 ricoveri in reparto, oggi sono rispettivamente 204 e 1.841. Con la crescita attuale dei contagi è però inevitabile che cresceranno già nei prossimi giorni i numeri sui ricoveri: va tenuto conto che la Regione Lombardia ha fissato a 263 terapie intensive occupate come soglia limite per riaprire l’ospedale in Fiera “costruito” dal commissario Bertolaso: siamo a -59 da quella soglia…

