Lombardia, boom di turisti extra Ue per la Fashion Week di Milano/ “Spesa media di 1.112 euro a testa”

La fashion week di Milano è stata un grande successo non solo per la moda ma anche per il turismo della regione Lombardia. Come si legge su Lombardianotizie.online, l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia, Barbara Mazzali, ha fatto un bilancio della settimana della moda meneghina da poco conclusasi spiegando che: “La spesa media dei turisti extra-Ue in Lombardia è pari a 1.112 euro a fronte di una media nazionale di 985 euro”.

I TREND DEL TURISMO/ Le stelle non bastano più per una vacanza di lusso

E ancora: “La nostra Regione si conferma come meta preferita di ‘shopping tourism’, il turismo finalizzato agli acquisti, soprattutto ‘Fashion&Clothing’”, citando quindi i dati di Global Blue secondo cui la spesa dei turisti che vengono da fuori Europa si concentra per il 78% su moda e abbigliamento. “Il traino fornito dal settore del fashion è indiscutibile”, prosegue l’assessore che poi cita anche i numeri dell’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio.

LAVORO & TURISMO/ Le assunzioni e i posti vacanti in crescita continuano a pesare sul settore

LOMBARDIA, BOOM DI TURISTI EXTRA UE PER LA FASHION WEEK: MEGLIO DEL 2019

“Tra le attività svolte dai turisti durante il soggiorno in Lombardia, lo shopping pesa, infatti, per il 20,2%. Un dato importante a fronte di un dato nazionale del 16,7%”, numeri che “prospettano scenari molto positivi per l’indotto legato allo shopping in Lombardia. Qui infatti il turismo internazionale segna successi”.

Prosegue quindi il momento da favola del turismo in Lombardia, tenendo conto che nel 2023 si sono registrati 19 milioni di turisti e 51 milioni di pernottamenti con una crescita del 17 per cento rispetto al 2019, anno pre covid e considerato il boom del settore: “Il 65% dei nostri visitatori – ha continuato Mazzali – è costituito da ospiti internazionali. Gli stranieri attratti prevalentemente dai nostri Laghi e dalle città dello shopping”. Un traino del turismo internazionale che è legato in particolare “al ritorno degli asiatici, primo continente extra UE per presenze, con 3,6 milioni di pernottamenti registrati nel 2023. Seguiti dai nord americani con 3 milioni di presenze. Di assoluto rilievo anche il dato degli statunitensi che con 2,5 milioni di presenze rappresentano la seconda nazione di provenienza”.

Bonus montagna 2024/ Fino a 100.000€ di fondi per aiutare le zone a rischio (28 febbraio 2024)

LOMBARDIA, BOOM DI TURISTI EXTRA UE PER LA FASHION WEEK DI MILANO: IL COMMENTO DI STEFANO RIZZI

A livello di acquisti, sono i cinesi quelli che hanno speso di più, con una media di quasi 2.000 euro, per l’esattezza 1.953. Stefano Rizzi, Managing Director Italy di Global Blue, chiosa, ricordando la possibile introduzione della tax free, come voluto dal governo meloni: “Se dal nostro osservatorio sui dati di spesa – spiega – emerge senza dubbio il primato della Lombardia per volumi di acquisti tax free, rileviamo anche che cresce l’apporto delle province lombarde”.

“Primato da continuare a valorizzare – ha proseguito – come patrimonio sia culturale sia di shopping. Da questo punto di vista, l’abbassamento della soglia minima di spesa per accedere al tax free voluto dal Governo aiuterà l’artigianato locale a crescere ulteriormente. Riteniamo questo primo incontro con Regione Lombardia, quindi, come la base per costruire una futura partnership duratura”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA