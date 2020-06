Lombardia, mascherine obbligatorie fino al 15 luglio?/ Attesa ordinanza nuova proroga

E’ attesa per la giornata di oggi, lunedì 29 giugno, la decisione ufficiale in merito alla possibile proroga dell’obbligo delle mascherine in Lombardia, misura mirata a contrastare e contenere la diffusione del Coronavirus. Ad anticipare la proroga era stato lo stesso governatore lombardo, Attilio Fontana. Secondo le prime indiscrezioni, come riferisce Corriere della Sera, le mascherine potrebbero essere obbligatorie almeno per altri 15 giorni. Molto probabilmente ai cittadini lombardi sarà chiesto un ulteriore importante sforzo: indossare le discusse mascherine ancora per alcuni giorni. Lo scopo resta sempre il medesimo: evitare se possibile, o almeno ridurre la diffusione di goccioline che possono veicolare il virus. L’obbligo di coprirsi naso e bocca con appositi dispositivi era stato introdotto la prima volta il 5 aprile scorso. Da allora sono trascorsi quasi tre mesi. Il Coronavirus, seppur con numeri più confortanti, purtroppo ancora c’è. Oggi, dunque, conosceremo ufficialmente se si dovrà continuare ad indossare obbligatoriamente la mascherina anche all’aperto, misura in scadenza domani 30 giugno.

LOMBARDIA, MASCHERINE OBBLIGATORIE FINO A METÀ LUGLIO? OGGI LA DECISIONE

Resta in piedi l’ipotesi della proroga della misura anticontagio che prevede l’uso obbligatorio di mascherine almeno fino al prossimo 15 luglio. Uno stop, tuttavia, come spiega Il Giorno, non è ancora del tutto escluso. Si tratta dunque di un verdetto molto atteso a distanza di tre mesi dalla sua introduzione. La prima ordinanza firmata da Fontana prevedeva l’obbligo uscendo dalla propria abitazione di coprire naso e bocca “per proteggere se stessi e gli altri”. Dall’entrata in vigore ufficiale della misura i lombardi hanno iniziato la loro convivenza con il dispositivo che potrebbe ancora prolungarsi per altre due settimane – ed è questa l’ipotesi più probabile – oppure sospesa. L’ultima proroga era arrivata lo scorso 13 giugno, quando Fontana aveva deciso di rinnovare la misura spiegando che si era trattato di una “decisione difficile ma supportata da evidenze scientifiche”. In quella circostanza Fontana aveva chiesto un ulteriore sacrificio ai suoi cittadini che hanno dovuto affrontare anche il caldo di giugno indossando il dispositivo. “Non possiamo abbassare la guardia, non possiamo cedere ad un virus subdolo, invisibile e sempre pronto a colpirci”, aveva detto. Oggi, dunque, l’attesa decisione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA