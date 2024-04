Lombardia, si lavora ad un treno Milano-Bolzano/ “Potenziamo collegamenti in vista delle Olimpiadi 2026”

La Lombardia continua gli investimenti sui trasporti pubblici, con l’obiettivo di rendere accessibile ogni luogo della regione nel più breve tempo possibile e in maniera semplice. Nel contempo si lavora anche sulle tratte extra regionali e va letta in tale ottica l’idea di un collegamento ferroviario diretto fra Milano e Bolzano che sia efficiente, stabile, ecologico e sostenibile, “implementando la collaborazione tra Lombardia e Alto Adige per migliorare la qualità della mobilità pubblica”, come riporta Lombardianotizie.online dando appunto la nuova della tratta fra il capoluogo lombardo e il Trentino.

Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, ha commentato: “Il nostro obiettivo – parole riportate sempre dal portale lombardo – è potenziare i collegamenti su ferro tra la Lombardia e l’Alto Adige, anche in previsione dei Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026. Questa collaborazione – ha continuato l’esponente della Giunta lombarda – porterà benefici anche in tema di mobilità sostenibile e dolce, individuando percorsi e progetti comuni per favorire l’intermodalità e lo sviluppo di iniziative per la gestione dei lavori infrastrutturali sulla rete ferroviaria. Oltre che l’implementazione di politiche per lo sviluppo e l’integrazione del trasporto pubblico regionale e locale”.

LOMBARDIA, SI LAVORA AD UN TRENO MILANO-BOLZANO: IL COMMENTO DI ALFREIDER

A Palazzo Lombardia, in occasione della dichiarazione d’intenti, anche l’assessore provinciale alla Mobilità ed alle Infrastrutture, Daniel Alfreider: “Assieme alla Lombardia – ha commentato lo stesso – puntiamo alla realizzazione di un collegamento ferroviario regionale diretto, efficiente, stabile, ecologico e sostenibile tra Bolzano e Milano. I Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, che vedranno quale teatro di gara anche l’Arena Alto Adige di Anterselva per il biathlon, saranno un’ulteriore grande occasione per migliorare le connessioni”.

La regione Lombardia e l’Alto Adige elaboreranno una proposta per un collegamento Interregionale/Regioexpress tra Milano e Bolzano, e i due territori collaboreranno anche in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina che si terranno fra due anni, nel 2026, scambiandosi le migliori pratiche per un rapporto vantaggioso e duraturo.











