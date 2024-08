L’ombra di Caravaggio, diretto da Michele Placido

Si chiama “L’ombra di Caravaggio” il film diretto da Michele Placido trasmesso stasera, venerdì 9 agosto 2024 dalle ore 21.20 in prima serata su Rai3. La pellicola, uscita nelle sale cinematografiche nel 2022, è un lungometraggio diretto, scritto e interpretato da Michele Placido con la complicità di Riccardo Scamarcio chiamato a prestare il volto al noto pittore milanese formatosi a Milano e attivo per gran parte della sua vita artistica a Roma. Nel cast del film, oltre alla presenza di Michele Placido e Riccardo Scamarcio, segnaliamo anche gli attori: Louis Garrel nel ruolo di L’Ombra, Isabelle Huppert nel ruolo di Costanza Colonna e Micaela Ramazzotti nei panni di Lena.

Caravaggio com'è morto davvero?/ Mistero sulle cause del decesso: svolta clamorosa grazie a nuovi studi

Non solo, il film ha segnato anche il debutto del rapper Tedua sul grande schermo nei panni di Cecco. La pellicola è di produzione italo-francese e hanno partecipato grandi nomi del calibro di Sandro Petraglia e Fedel Signorile (sceneggiatori), Tonino Zera (scenografo), Carlo Poggioli (addetto costumi), Michela D’Attanasio (fotografia), Consuelo Catucci (montaggio).

Simona Ventura: “Il mio ex marito Stefano Bettarini? Unione che non andava”/ “Le nozze con Giovanni Terzi…”

La trama del film L’ombra di Caravaggio: un’anima tormentata

Il film “L’ombra di Caravaggio” racconta la vita del noto pittore milanese durante gli anni del primo ‘600. E’ il 1610 e il talento di Michelangelo Merisi, questo il vero nome del pittore milanese, è uno dei più richiesti; tutti vorrebbero una sua opera vista la bravura dell’artista nel ritrarre i dettagli che magistralmente imprime su tela. Caravaggio però è anche un’anima difficile e tormentata, in bilico tra demoni e angeli per via della passione per le donne, ma anche per accuse di violenza.

Grande Fratello 2024, rumor smentito sui concorrenti/ Il nome bomba non sarà nel reality

La natura controversa del pittore non è linea con il Concilio di Trento e sulla rappresentazione delle figure sacre, visto che il pittore mette nei suoi quadri prostitute, ladri e vagabondi costringendo Papa Paolo V ad aprire una indagine. A svolgere l’indagine è L’Ombra, un investigatore, chiamato a decidere il destino del pittore.