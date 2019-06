LONTANO DA TE / Anticipazioni 23 giugno 2019: Candela e Massimo si rivedranno?

LONTANO DA TE, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, domenica 23 giugno 2019, Canale 5 trasmetterà un nuovo episodio della fiction Lontano da te, in prima assoluta. Sarà il terzo, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Massimo riceve l’inaspettata visita della madre e riceve il primo shock: la donna infatti ha deciso di farsi accompagnare dal suo amante, che è molto più giovane di lei. Anche Candela ha il suo da fare con la madre, che sembra essere troppo distratta per ricordarsi di prendere il nipotino a scuola. Più tardi, Francesca cerca di svegliare il fidanzato, che sembra non essersi conto del rapporto fra la madre ed il suo amico. Gli impone inoltre di trovare una soluzione, disturbata dell’arrivo improvviso della suocera. Rosario invece si prepara di tutto punto per uscire con un’amica, suggerendo anche alla ragazza di fare altrettanto. La visione di Massimo le suggerisce che possa essere innamorata, ma la ballerina non è ancora pronta per accettarlo. La visione di Candela suggerisce invece all’imprenditore di organizzare una crociera per la madre, in modo che possa allontanarla senza sospetti. Quella sera, la ballerina ritorna a casa prima del previsto ed attirata da alcuni lamenti nella camera di Rosario, scopre che si trova in compagnia del Marchese delle Asturie. Anche Massimo fa la stessa scoperta per caso, tramite lo spioncino del suo appartamento. Decide quindi di contattare la sua vecchia amica Carlotta per scoprire qualcosa di più sull’amante della madre.

Riceve così l’informazione che temeva: fra i precedenti di Enzo ci sono diversi reati per truffa, che quindi potrebbe puntare ai soldi di Beatrice. Quest’ultima però minimizza tutto, svelando che fra lei ed il ragazzo c’è solo una relazione fisica. In ufficio, Massimo scopre inoltre che i suoi dipendenti stanno organizzando un’assemblea dopo aver realizzato le condizioni dell’azienda. Decide poi di parlare apertamente con Enzo: il finto maggiordomo gli svela di essersi innamorato di Beatrice. Confessa inoltre che la compagnia di crociere per cui lavorava prima gli passava una commissione per raggirare le vecchiette. Massimo decide quindi di parlare con Carlotta e la minaccia di svelare tutto alle autorità. A Siviglia, Candela segue il Marchese lungo le strade e scopre che in realtà lavora al mercato del pesce. L’uomo è un truffatore ed ha deciso di lasciare Rosario dopo aver scoperto che in realtà non è ricca. Nei giorni successivi, Francesca continua a mandare avanti il suo piano per sposare Massimo, a partire dalla ristrutturazione della casa. Nonostante i dubbi sulla loro relazione, decide di non dire nulla alla fidanzata. Anche Candela ha deciso di non ascoltare il suo cuore e di dare una possibilità a Chino, uscito dal carcere. Grazie ad una vicina di casa, scopre però che il fidanzato ha il vizio del gioco d’azzardo. Chino è finito infatti nei guai con uno strozzino e decide di dargli tutti i soldi vinti, anche quelli di Candela. Decide comunque di dargli un’altra possibilità, su consiglio della madre. Dopo tutto ha cercato di fare la cosa giusta, persino andando a lavorare come fattorino. Il pensiero di Massimo tuttavia non la abbandona un istante. Entrambi sognano di baciarsi durante le loro notti magiche e segrete.

ANTICIPAZIONI LONTANO DA TE DEL 23 GIUGNO 2019

EPISODIO 3 – Le visioni continuano per entrambi i protagonisti, ma sembra che Massimo voglia mettere la parola fine a quanto sta vivendo. L’imprenditore romano sceglie infatti di raggiungere Siviglia nella speranza di trovare Candela e parlarle. Non ha calcolato però che ancora una volta i suoi sentimenti sono condivisi, dato che la ballerina nello stesso momento ha deciso di prendere un aereo per volare fino a Roma. A discapito di quanto accaduto all’inizio della loro disavventura, per i due sarà tuttavia impossibile riuscire ad incontrarsi di nuovo. Candela riuscirà a tenere a freno i dubbi del fidanzato con la scusa di volersi ritrovare. Massimo invece creerà dei nuovi sospetti in Francesca, da cui si sente sempre più distante. Riuscirà il destino a complicare di nuovo le cose per Massimo e Candela oppure al loro orizzonte sta per affacciarsi una inaspettata sorpresa? Clicca qui per guardare il promo della terza puntata.



