LONTANO DA TE/ Anticipazioni 9 giugno: sbarca in Italia la fiction con Megan Montaner

LONTANO DA TE: LA FICTION DEBUTTA CON LA PRIMA PUNTATA

Al via nella prima serata di Canale 5 di oggi, domenica 9 giugno 2019, la fiction Lontano da te in prima tv assoluta. La prima puntata ci presenterà i due protagonisti, Massimo e Candela. Il primo è interpretato da Alessandro Tiberi, ormai noto per il suo ruolo nello show di successo Tutto può succedere. La donna invece avrà il volto di Megan Montaner, diventata popolare grazie al suo ruolo di Pepa ne Il Segreto ed in seguito a molteplici parti in svariati programmi. In questa nuova occasione, i due si ritroveranno coinvolti in una commedia fantasiosa, in cui realtà e finzione si intrecciano in più occasioni. Candela è infatti una ballerina di Siviglia che vive con madre e figlio in un piccolo appartamento. Massimo invece è un imprenditore fidanzato da tanti anni con Francesca, interpretata da Valeria Bilello. I due si ritroveranno a scontrarsi un giorno a Praga, dove tuttavia non riusciranno a provare un interesse reciproco. Anzi, si ritroveranno ad odiarsi a prima vista, tanto che quanto accadrà in seguito sarà ancora più sconvolgente. Una volta rientrati in patria, i due iniziano ad apparire nella vita dell’altro sotto forma di visione. Una novità che entrambi non riusciranno ad accettare, ma che comporterà diversi cambiamenti nella vita dei due protagonisti. Fino a capire che quel legame sta per trasformarsi in qualcosa di diverso.

IL CAST DI LONTANO DA TE: MONTANER E TIBERI I PROTAGONISTI MA…

Nel cast della fiction troveremo inoltre Carlos Librado, che interpreterà Chino, il precedente compagno di Candela e padre del figlio che la coppia ha avuto diversi anni prima. Il piccolo Pepe avrà invece il volto di Roberto Campillo, mentre Rosario Pardo interpreterà la madre della protagonista. Inoltre in ruolo minore vedremo Teco Celio, Pepon Nieto, Celia De Molina, Mariola Fuentes, Pamela Villoresi, Roberto Campillo, Antonio Zavatteri, Christian Ginepro, Juan Fernandez e Ivan Franek. Lo show dimostra ancora una volta come ci sia una forte volontà da parte di Spagna e Italia di stringere un sodalizio significativo per regalare al pubblico contenuti di sicuro successo. La Montaner continua a riscuotere una forte popolarità nel nostro territorio, nonostante siano trascorsi tanti anni dalla sua uscita da Il Segreto. Tiberi invece è l’attore del momento, sempre più in vista ed ora impegnato in un ruolo di protagonista che potrà regalargli quella visibilità già ottenuta al fianco di Pietro Sermonti e del resto del cast di Tutto può succedere, giunto ormai alla quarta stagione.

ANTICIPAZIONI LONTANO DA TE DEL 9 GIUGNO 2019: PRIMA PUNTATA

EPISODIO 1 – Candela non ha perso il suo fascino, anche se ha deciso di voltare le spalle all’amore quando la sua ultima relazione non è andata come il previsto. Continua a seguire il suo sogno di affermarsi come ballerina di Siviglia, volando così a Praga in cerca di fortuna. Durante la sosta in aeroporto, la donna ha molta fretta e quasi non si accorge che il suo destino sta per farle incontrare Massimo, un imprenditore di Roma puntiglioso e testardo. Dopo essere caduti al suolo, entrambi intuiranno che provano un odio fortissimo verso l’altro. Per questo per i due sarà impensabile trasformare quell’evento fortuito in un caffè da bere insieme. Le loro strade si dividono subito, ma per via di uno strano incantesimo saranno costretti a vedersi ogni giorno. Ritornati alle loro vite, Candela e Massimo infatti compariranno nella vita dell’altro e cercheranno di fare delle incursioni non richieste. Il risultato però sarà disastroso, tanto che la relazione di Massimo sarà sul punto di spezzarsi senza possibilità di recupero. Candela invece ha bisogno di allontanarsi da quella campana di vetro in cui ha affossato la sua vita, sempre perfetta eppure piena di sbavature.



© RIPRODUZIONE RISERVATA