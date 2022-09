Lontano Lontano/ Su Rai 3 il film con Ennio Fantastichini e Giorgio Colangeli

Lontano Lontano, film di Rai 3 diretto da Gianni Di Gregorio

Lontano Lontano va in onda oggi, domenica 11 settembre, a partire dalle ore 16.35 su Rai 3. Si tratta di un film prodotto in Italia nel 2019 da Angelo Barbagallo e diretto da Gianni Di Gregorio responsabile anche del soggetto e della sceneggiatura. Nel cast scelto per la realizzazione della pellicola spiccano i nomi del compianto Ennio Fantastichini, Gianni Di Gregorio, Daphne Scoccia e Giorgio Colangeli.

Tutto può cambiare/ Su Italia 1 il film con Keira Knightley e Mark Ruffalo

È stato diretto da Gianni Di Gregorio, eccezionalmente presente anche nel novero degli attori. Il regista ha curato anche la sceneggiatura della pellicola che inizialmente avrebbe dovuto avere come titolo Cittadini del mondo. L’ottima accoglienza del film è testimoniata da alcuni premi e riconoscimenti ottenuti, come il premio speciale Colpo di fulmine ai Ciak D’Oro del 2020. Inoltre, Lontano lontano ha trionfato anche nella categoria per la miglior sceneggiatura ai David di Donatello del 2021.

Molto forte, incredibilmente vicino/ Su Canale 5 il film con T.Hanks e S.Bullock

Lontano Lontano, la trama del film

Leggiamo la trama di Lontano Lontano. Giorgetto ha ormai raggiunto da diversi anni la pensione, considerata poco soddisfacente per mantenere uno stile di vita adeguato e confortevole. La solitudine dettata dall’anziano è inoltre tra i peggiori dei problemi che avviliscono l’uomo, deciso a prendere una strada destinata a svoltare la sua esistenza. In collaborazione con un suo amico che vive più o meno le stesse ristrettezza, soprannominato Professore, decide di trovare il modo per trovare una soluzione contro la noia e le ingenti spese che riesce ad ultimare con difficoltà.

Cast Away/ Su Rete 4 il film con Tom Hanks e Helen Hunt

A tal fine, viene a conoscenza della tendenza di persone con il suo stesso problema di trasferirsi all’estero verso zone che abbiano uno costo della vita decisamente inferiore rispetto a quello del paese d’origine.

Convince l’amico a mettersi alla ricerca di informazioni più dettagliate in merito al fine di organizzare il tutto, trovando un conoscente che pare avesse trovato il modo. Loro malgrado, l’uomo di nome Attilio non aveva realmente dato seguito al sogno di trasferirsi ma decide di allearsi ai due per organizzare insieme quello che da solo non aveva avuto modo e coraggio di realizzare. Inizia un’intensa ricerca di informazioni che mette i 3 anziani di lavorare a stretto contatto.

Trascorrono insieme giornate intere ed esperienze che rallegrano e impreziosiscono le rispettive giornate. L’intensità del rapporto matura in Giorgetto e nel Professore una nuova consapevolezza. Entrambi si rendono conto di non essere più soli e di aver riscoperto nuovi valori della vita ai quali dare peso. In virtù di ciò, decidono di donare tutto il denaro recuperato per la missione ad un ragazzo di nome Abu, senza i mezzi economici per raggiungere il proprio fratello partito per il Canada.











© RIPRODUZIONE RISERVATA