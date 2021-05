Lontano lontano/ Video, su Rai 3 il film con Ennio Fantastichini e Giorgio Colangeli

Lontano lontano va in onda su Rai 3 oggi, 14 maggio 2021, a partire dalle 21.20. Il film è diretto dal regista italiano Gianni De Gregorio. Quest’ultimo, oltre ad aver preso posto sulla sedia del regista, ha anche contribuito alla scrittura del soggetto e della sceneggiatura (affiancato da Marco Pettenello) e compare anche nei panni di uno dei protagonisti principali della vicenda. Nel cast spuntano come grandissimi protagonisti Ennio Fantastichini e Giorgio Colangeli. Come tutta la precedente filmografia di questo autore si analizzano sentimenti leggeri e reali, regalando al pubblico delle emozioni che sono decisamente forti sotto ogni punto di vista.

Lontano lontano, la trama del film

Lontano lontano racconta la storia di Giorgetto, pensionato romano che a stento riesce ad arrivare alla fine del mese con il contributo mensile che riceve dall’erario. Per cercare di cambiare l’inerzia delle cose, l’ancora pimpante Giorgetto idea un piano che prova a mettere in atto insieme al Professore, un amico anche lui pensionato e che conduce una vita fatta di rinunce a causa delle ristrettezze economiche nelle quali versa. I due vorrebbero trasferirsi all’estero, in un posto dove il costo della vita sia inferiore e permetta loro di alzare il tenore di vita.

Per farlo si rivolgono ad una terza persona, che ha il fratello che ha deciso di intraprendere questa strada. Inizialmente scettico, anche questo terzo uomo decide di unirsi a Giorgetto e al Professore ed è pronto a trasferirsi presso una località esotica. Il luogo viene individuato nelle isole Azzorre. A guastare i loro piani di serena vecchiaia, per così dire, sarà Abu, un giovane del Mali arrivato in Italia in condizioni disperate e che è alla strenua ricerca di denaro per poter raggiungere il fratello emigrato in Canada. Per Giorgetto, il Professore e il loro amico le cose si fanno sempre più difficili e arriverà infine il momento di prendere una decisione.

