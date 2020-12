Looney tunes/ Su ITalia 1 il film con Brendan Freiser (oggi, 29 dicembre 2020)

Looney tunes andrà in onda oggi, martedì 29 dicembre, nel primo pomeriggio di Italia 1 alle ore 16.00. Si tratta di un film d’azione e animato diretto da Joe Dante. I protagonisti sono i personaggi principali delle opere Looney Tunes. La pellicola è girata negli Stati Uniti con la sceneggiatura di Larry Doyle. Tra i protagonisti del film troviamo alcuni dei volti più noti dei film d’azione americani tra i quali Brendan Freiser, conosciuto per aver interpretato La Mummia, ci sono poi Jenna Efhman e Timothy Dalton. I protagonisti sono già famosi per aver fatto altre opere molto importanti.

Looney tunes, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Looney tunes. Duffy Duck uno dei più famosi personaggi della Warner Bros si ritrova in riunione con i grandi capi e chiede maggiore considerazione con il suo personaggio, così come viene data al suo acerrimo rivale Bugs Bunny. I vertici non ci pensano molto e accompagnano la piccola anatra alla porta scaricandolo brutalmente. Ad accompagnarlo alla porta, lo stuntman DJ Drake, anch’egli personaggio che lavora per la nota azienda. I due però a causa di una piccola colluttazione distruggono un acquedotto e vengono così licenziati entrambi dalla Warner. Duffy non ha un posto dove stare e così segue il giovane Drake alla porta per chiedergli ospitalità. A casa, si interrogano sulla vera identità di Damian il padre di DJ.

Duffy pensa sia una vera spia e non solo un personaggio dei cartoni. I due effettivamente hanno ragione e scoprono che Damian è un agente segreto che nasconde un diamante molto famoso e dagli strani poteri conosciuto come diamante Scimmia Blu. I vertici della Warner Bros, consapevoli di questa storia avevano licenziato Duffy proprio perché si interessasse del fatto e costringono così la giovane Kate a seguirlo se non vuole essere licenziata.

Dalle informazioni in loro possesso DJ e Duffy si recano a Los Angeles dove sanno che Damian deve incontrare una donna di nome Tail. Duffy vorrebbe arricchirsi con il diamante mentre Bugs inizia la ricerca perché non vuol e più lavorare senza il suo compagno preferito. I quattro affronteranno un viaggio lungo e tortuoso lungo tutto il mondo, visitando alcuni dei musei più importanti, la giungla e tanti altri luoghi alla ricerca del diamante. Le ricerche saranno rese più difficili dagli scagnozzi mandati dalla ACME che vuole il diamante tutto per sè. In Africa tutto sembra perso, Damian, DJ e Kate vengono intrappolati e stanno per essere investiti da un treno guidato da Willy il coiote.

Duffy per riuscire a stravolgere la situazione si trasforma nel suo alter ego, l’eroe spaziale Dodgers che sventerà il piano della Acme di trasformare il mondo intero in scimmie al suo servizio. Duffy insieme all’amico Bugs sventano il piano dei cattivi e trasformano loro in scimmie mentre DJ Drake riesce a liberare il padre e Kate dalla morte grazie alle sue abilità. Il film darà inizio ad altre opere e perciò Duffy si vedrà costretto dalla Warner a continuare a recitare insieme all’odiato Bugs.



