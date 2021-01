Lopalco: “Serve zona arancione in tutta Italia”/ “Nel fine settimana saremo da capo”

Secondo l’autorevole epidemiologo Pierluigi Lopalco, assessore alla sanità della Puglia nonché membro della task force anti-covid della stessa regione, l’Italia doveva essere messa tutta in zona arancione. Le parole dello stesso giungono su Facebook a poche ore dall’ufficialità della divisione in zone della nostra penisola, con Lombardia, Veneto, Calabria, Sicilia ed Emilia Romagna che sono stata “rimandate”, mentre tutte le altre sono state inserite in zona gialla.

“Da lunedì giallo – commenta eloquente Lopalco attraverso la propria pagina social – per tornare arancioni il prossimo fine settimana. Se è vero che il colore di una regione debba variare al variare del rischio – aggiunge – difficile ipotizzare che il rischio di contagio o di tenuta del sistema sanitario possa essere talmente altalenante”. Il professore ricorda quindi l’esempio di numerose regioni che in autunno sono state classificate arancione, mossa che ha aiutato molto nel contenimento dell’epidemia.

LOPALCO: “UNICO COLORE AVREBBE STABILIZZATO LA FASE DISCENDENTE DELLA CURVA”

A riguardo sottolinea: “In molte regioni italiane il colore arancione ha funzionato in autunno. Coprifuoco, chiusura al pubblico di bar e ristoranti e limitazioni allo spostamento fra comuni ha sortito il positivo effetto di limitare i contatti sociali non essenziali. Siamo in piena seconda ondata. Il virus circola in tutto il Paese più o meno con la stessa intensità. Non sarebbe stato meglio fissare un bel colore arancione omogeneo in tutto il Paese senza tanti arzigogoli, almeno fino ad ottenere una stabilizzazione della fase discendente della curva epidemica in tutte le regioni?”. Quindi Lopalco si rivolge così ai propri concittadini, invitandoli alla massima prudenza: “Ai miei concittadini pugliesi faccio un appello: comportatevi come avete fatto quando eravamo in fascia arancione. Evitiamo di ridare forza al virus”. Il sistema della divisione in zone è stato criticato anche dal presidente della Puglia, Michele Emiliano, che avrebbe preferito, così come il suo assessore, una colorazione unica per tutte le regioni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA