L’Ora Inchiostro contro piombo/ Anticipazioni 15 giugno 2022: Antonio preoccupato per Anna

L’Ora Inchiostro contro piombo, la fiction di Canale 5

Questa sera, mercoledì 15 giugno, alle 21.35 su Canale 5 va in onda la seconda puntata della fiction “L’Ora Inchiostro contro piombo”, diretta da Piero Messina (episodi 1-2, 8-10), Ciro D’Emilio (episodi 3-6) e Stefano Lorenzi (episodio 7). La miniserie in dieci episodi, interpretata da Claudio Santamaria, è basata sul libro del giornalista Giuseppe Sottile Nostra Signora della Necessità, che ha lavorato al quotidiano L’Ora, diretto all’epoca da Vittorio Nisticò (a cui è ispirato il personaggio di Antonio Nicastro, interpretato da Santamaria). La prima puntata della fiction, in onda mercoledì scorso 8 giugno, è stata vista da 1.900.000 telespettatori con share del 12,20%.

Le parole di Silvia D’Amico, Anna Nicastro nella fiction

Nella fiction “L’Ora inchiostro contro piombo” Silvia D’Amico interpreta Anna, la moglie di Antonio Nicastro (Claudio Santamaria), il giornalista ispirato alla figura di Vittorio Nisticò, storico direttore de “L’Ora” di Palermo. Il pubblico di Canale 5 ha già apprezzato la giovane attrice, classe 1986, in “Squadra Antimafia”. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, parlando del suo personaggio, ha detto: “Di questa figura femminile ho amato la discrezione e l’intelligenza. Sa stare accanto al marito mantenendo la propria individualità e integrità, avendo chiari i suoi obiettivi”. Anna ha uno stile inusuale: sofisticata ma eccentrica, caparbia senza essere arrogante. Mentre suo marito Antonio, non vorrebbe vederla come una collega ma come futura madre dei suoi figli: “Mi è piaciuto questo scontro intellettuale tra due persone di un certo spessore”, ha commentato Silvia D’Amico.

L’Ora Inchiostro contro piombo, dove siamo rimasti

Nella prima puntata della fiction “L’Ora inchiostro contro piombo” Antonio Nicastro si trasferisce insieme alla moglie Anna a Palermo, come direttore del quotidiano L’Ora. Qui il giornalista si troverà a stretto contatto una dura realtà: a Palermo tutti sanno della presenza della mafia, ma nessuno ha il coraggio di ribellarsi o di parlarne. Antonio decide di fare una vera e propria rivoluzione: sul suo giornale inizia a parlare apertamente di mafia e a fare nomi e cognomi delle persone coinvolte in loschi giri. Nicastro mette insieme una redazione di giovani cronisti coraggiosi per portare avanti la sua battaglia contro la criminalità organizzata in nome della libertà, della legalità e della giustizia.

L’Ora Inchiostro contro piombo, anticipazioni seconda puntata

Nella seconda puntata della miniserie “L’Ora inchiostro contro piombo” Antonio Nicastro porta avanti la sua rivoluzione con “L’Ora”. Il giornalista firma un editoriale sulla morte del principe, mentre Anna cerca di convincere il marito ad assumerla al giornale. Antonio, temendo di mettere in pericolo la moglie, chieda a Donati di dare un impelo ad Anna all’archivio del partito. Nicastro e i suoi giornalisti si recano alla manifestazione contro il latifondo a Corleone organizzata da Vito Monteleone, l’erede di Perrotta, il sindacalista scomparso. L’intervento violento dei Carabinieri costringe i giornalisti alla fuga. Monteleone, braccato dalle forze dell’ordine, e la giovane Olivia, presa di mira da Liggio, si rifugiano al giornale. Nonostante l’intervento dell’avvocatessa Muscarà, Monteleone si consegna spontaneamente per salvare la redazione dall’irruzione dei Carabinieri.











