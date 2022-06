L’Ora Inchiostro contro Piombo/ Anticipazioni 29 giugno: Ferrante viene ucciso

Nuovo appuntamento con L’Ora Inchiostro contro Piombo, la fiction di Canale5 in onda ogni mercoledì in prima assoluta. Le anticipazioni della quarta puntata di stasera, 29 giugno, rivelano che ci sarà un colpo di scena decisivo per i giornalisti guidati dal direttore Antonio, interpretato da Claudio Santamaria. L’uccisione di Ferrante, uomo chiave nell’omicidio di Perrotta, causerà problemi nella redazione de L’Ora. La fiction Mediaset è composta per un totale di cinque puntate, ed è basata su una storia vera, e liberamente ispirata al libro Nostra Signora della Necessità di Giuseppe Sottile.

Chicago PD 8/ Anticipazioni 27 giugno: il padre di Adam viene rapito

L’Ora Inchiostro contro Piombo, anticipazioni quarta puntata 29 giugno: tensioni all’interno del giornale

Le anticipazioni de L’Ora Inchiostro contro Piombo di stasera ci dicono che le tensioni all’interno del giornale cresceranno a causa dell’intervista col dottor Navarra che si rivelerà più complicata del solito. Infatti l’uomo sembra conoscere ogni piccolo dettaglio della vita del direttore, soprattutto gli aspetti più personali. Ciò causerà non pochi problemi, ma ci penserà Nic a mostrare un asso nella manica che risolverà ogni discussione. Il dottor Navarra, però, nasconde un segreto proprio su Nic che rischia di far vacillare l’equilibrio della squadra.

Anticipazioni Chicago P.D. 8, puntata 4 luglio/ Voight sospetta di Upton e Halstead

Ferrante viene ucciso in prigione

Nelle anticipazioni de L’Ora Inchiostro contro Piombo scopriamo inoltre che Olivia e Domenico vanno in carcere e fanno visita a Ferrante, uomo chiave nello scoprire il mandante dell’omicidio di Perrotta. Infatti ha promesso di fare il nome del responsabile proprio il processo. Un colpo di scena, però, rischia di mandare tutto all’aria: Ferrante viene infatti ucciso in prigione e questo provocherà una spaccatura all’interno della redazione. Olivia e Domenico si allontanano, mentre per Antonio comincia un periodo di crisi nel suo matrimonio. Enza, invece, lascia suo marito.

911 Lone Star, anticipazioni puntata 26 giugno 2022/ Owen e Hen intrappolati...

L’Ora Inchiostro contro Piombo, anticipazioni ultima puntata 6 luglio: un incidente sconvolge Corleone

Secondo le anticipazioni, nell’ultima puntata de L’Ora Inchiostro contro Piombo accadrà di tutto. Un incidente sconvolgerà la città di Corleone, e la redazione reagirà indagando a fondo sull’accaduto ma questo è solo l’inizio, perché durante un sopralluogo è in atto una vera e propria esecuzione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA