L’Ora Inchiostro contro piombo/ Anticipazioni puntata finale: Domenico si è suicidato?

L'Ora – Inchiostro contro piombo, ultima puntata 6 luglio 2022

Questa sera, mercoledì 6 luglio, alle 21.35 su Canale 5 va in onda l’ultimo appuntamento con L’Ora – Inchiostro contro piombo, la miniserie basata sul libro di Giuseppe Sottile “Nostra Signora della Necessità”. Giornalista professionista dal 1973, Sottile ha lavorato per diversi anni a Palermo, iniziando nel 1968 al quotidiano di proprietà del PCI L’Ora, diretto all’epoca da Vittorio Nisticò. Il personaggio di Antonio Nicastro, interpretato da Claudio Santamaria, è liberamente ispirato allo storico direttore del giornale. Giuseppe Sottile è il padre di Salvo Sottile, celebre volto Rai: “Mio padre era diverso da tutti gli altri. Sempre impegnato e capace di mollarmi all’improvviso per un impegno di lavoro: un omicidio, un delitto di mafia e papà correva subito, lasciandomi a qualche parente o amico… Detestavo questo lavoro che mi portava via papà, ma allo stesso tempo ne ero affascinato”, ha rivelato il giornalista in un’intervista a Il Giornale Off.

L’Ora – Inchiostro contro piombo, dove siamo rimasti

Prima di scoprire le anticipazioni degli ultimi due episodi di L’Ora – Inchiostro contro piombo, facciamo un punto sulla serie. Il dottor Navarra conosce molti particolari della vita di Antonio Nicastro, anche in merito alla sua vita sentimentale. Ma una fotografia scattata da Nick dimostra che Liggio, il braccio destro di Navarra, Liggio vuole prendere il suo posto. È così il medico inizia a crollare. Domenico e Olivia si recano in carcere per fare una visita con Ferrante: l’uomo assicura che dirà tutta la verità e rivelerà i nomi di chi ha ucciso Perrotta, ma viene ucciso prima di arrivare in tribunale. Il matrimonio di Antonio Nicastro e Anna entra in crisi e la stessa cosa accade con Enza e il marito. Dopo un acceso litigio, Anna decide di separarsi dal marito, completamente assorbito dal lavoro. Domenico, invece, continua a pensare a Olivia.

L’Ora – Inchiostro contro piombo, anticipazioni ultima puntata

Ecco le anticipazioni dell’ultima puntata di L’Ora – Inchiostro contro piombo. La morte di Domenico ha scosso tutta la redazione, che indaga sul misterioso “incidente” in cui l’amico ha perso la vita. Mentre Nicastro viene ricoverato in ospedale per un’ulcera perforante, Enza e Salvo decidono di andare a Corleone, per trovare Olivia e capire cosa è davvero successo a Domenico. Qui assistono a una vera e propria esecuzione. In obitorio Nic e Rampulla non riescono a verificare se il collega si sia suicidato o sia stato spinto sui binari. Il funerale di Navarra viene celebrato in una chiesa gremita, mentre Domenico viene seppellito nella terra sconsacrata dei suicidi. Nicastro e Salvo scoprono che Olivia è diventata l’amante di Liggio: è stato il latitante a uccidere Domenico! Dopo l’arresto del mafioso, Nicastro decide di mettere in prima pagina la storia di Liggio, ma i festeggiamenti della redazione rischiano di essere interrotti da un ordigno…

